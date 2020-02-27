Источник материала: Новости Волковыска

«Последний звонок» для белорусских школьников прозвенит 30 мая. Эту дату установило Минобразования.

После торжественных мероприятий учащиеся уйдут на летние каникулы.

В свою очередь, учащимся девятых и одиннадцатых классов предстоит сдать выпускные экзамены. Они пройдут с первого по девятое июня. Экзамен по языкам национальных меньшинств проведут для 9 и 11 классов 21 и 22 мая соответственно.

Выпускные в стране отпразднуют 10-11 июня.

Стала известна и длительность четвертей в 2020/2021 учебном году: I четверть – с 1 сентября по 31 октября, II четверть – с 9 ноября по 24 декабря, III четверть – с 11 января по 27 марта, IV четверть – с 5 апреля до конца мая 2021 года.

В 2021 году «Последний звонок» прозвенит для школьников 31 мая.

Стало известно и о каникулах. Осенний отдых для школьников составит 8 дней (с 1 по 8 ноября), зимний – 17 дней (с 25 декабря 2020 по 10 января 2021 года). Весенние каникулы продлятся 8 дней (с 28 марта по 4 апреля). На летние каникулы школьники уйдут с 1 июня по 31 августа, у выпускников девятых классов они начнутся 11 июня.