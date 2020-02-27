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Эксперт: Беларусь ставит задачу чёткого выполнения договора по созданию единых рынков нефти, газа, финансов

27.02.2020 20:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 27 февраля Президент Беларуси обсудил с Михаилом Мясниковичем стратегию развития Евразийского союза. В мае в Минске ждут глав государств ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые пройдет экономический форум. То есть встреча выйдет за рамки традиционного формата.

Александр Лукашенко: Беларусь выступает за интеграцию в ЕАЭС на принципе равенства

Эксперт: Беларусь ставит задачу чёткого выполнения договора по созданию единых рынков нефти, газа, финансов

Эксперты, бизнес, должностные лица... Перечень вопросов для обсуждения весьма широк. Одно из предложений, которое уже обсуждают в экспертной среде, – одномоментно отказаться от всех барьеров и препятствий. Пойдут ли стороны на такой беспрецедентный шаг?

Эксперт: Беларусь ставит задачу чёткого выполнения договора по созданию единых рынков нефти, газа, финансов

Петр Петровский, политолог:
Вся история евразийской интеграции – это откладывание как минимум части пунктов договора: сначала на 2017 год, мы помним, были отложены пункты по нефти, газу. Потом мы видим – 2025 год.

Республика Беларусь ставит задачу четкое и конкретное выполнение в эту пятилетку – с 2020 по 2025 годы – тех пунктов договора по созданию единых рынков нефти, газа, транспорта, финансов, электроэнергии, которые полностью гарантировать будут нам развитие евразийской интеграции в полном объеме, согласно договору.

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Люди в материале: Петр Петровский, Александр Лукашенко, Михаил Мясникович

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 27 февраля Президент Беларуси обсудил с Михаилом Мясниковичем стратегию развития Евразийского союза. В мае в Минске ждут глав государств ЕАЭС,...
 
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