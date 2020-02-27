|
Норвежских биатлонистов дисквалифицировали по требованию белорусов. Теперь у нас бронзовые медали
Источник материала: Партизан
Сборная Беларуси подала протест на неспортивное поведение биатлониста норвежской команды в смешанной эстафете чемпионата Европы в Раубичах, и его удовлетворили. Благодаря этому наша команда, финишировавшая четвертой, получила бронзовые медали.
Наша команда утверждала, что норвежский спортсмен, бежавший на последнем этапе, вытолкнул с трассы Сергея Бочарникова, пишет
В качестве свидетеля привлекался представитель сборной России, комиссия просматривала видео с камер, чтобы вынести окончательное решение.
Позже на официальном сайте IBU появилась информация о дисквалификации норвежской сборной, белорусы таким образом получают бронзовые медали.
Вот как выглядит итоговый протокол
Отметим, что встречный протест подали и норвежцы, решение по нему пока неизвестно. Награждение в связи с этим перенесено на субботу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Беларуси подала протест на неспортивное поведение биатлониста норвежской команды в смешанной эстафете чемпионата Европы в Раубичах, и его удовлетворили....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)