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Норвежских биатлонистов дисквалифицировали по требованию белорусов. Теперь у нас бронзовые медали

27.02.2020 20:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сборная Беларуси подала протест на неспортивное поведение биатлониста норвежской команды в смешанной эстафете чемпионата Европы в Раубичах, и его удовлетворили. Благодаря этому наша команда, финишировавшая четвертой, получила бронзовые медали.

Наша команда утверждала, что норвежский спортсмен, бежавший на последнем этапе, вытолкнул с трассы Сергея Бочарникова, пишет SPORT.TUT.BY

В качестве свидетеля привлекался представитель сборной России, комиссия просматривала видео с камер, чтобы вынести окончательное решение.

Позже на официальном сайте IBU появилась информация о дисквалификации норвежской сборной, белорусы таким образом получают бронзовые медали.



Вот как выглядит итоговый протокол

Отметим, что встречный протест подали и норвежцы, решение по нему пока неизвестно. Награждение в связи с этим перенесено на субботу.
 
 
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Сборная Беларуси подала протест на неспортивное поведение биатлониста норвежской команды в смешанной эстафете чемпионата Европы в Раубичах, и его удовлетворили....
 
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