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Гриц: Одним махом сейчас свести таможенные процедуры или ввести границу для транспорта? Пострадают в первую очередь люди
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 27 февраля Александр Лукашенко обсудил с Михаилом Мясниковичем стратегию развития Евразийского союза. По факту, единая политика не согласована до сих пор в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Единый финансовый рынок, по мнению экспертов, вообще в зачаточном состоянии. А ведь все это наш огромный потенциал. Сила, которая позволила бы «пятерке» уверенно конкурировать на мировой площадке.
Георгий Гриц, ректор института «Кадры индустрии»:
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Гриц: Одним махом сейчас свести таможенные процедуры или ввести границу для транспорта? Пострадают в первую очередь люди
Новости Беларуси. 27 февраля Александр Лукашенко обсудил с Михаилом Мясниковичем стратегию развития Евразийского союза. По факту, единая политика не согласована...
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