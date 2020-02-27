Антон Смольский на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»: «С самого утра настраивался на хорошую борьбу»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чемпионат Европы по биатлону проходит в «Раубичах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подведем итоги второго соревновательного дня.

Например, скорость на дистанции в смешанной эстафете. Наша Ира Кривко на своем втором этапе была самой быстрой. Динара Алимбекова на своем первом этапе показала третью скорость. Сергей Бочарников и Антон Смольский показали вторые скорости. Впереди еще две личные гонки – у мужчин и у женщин.





Антон Смольский, биатлонист сборной Беларуси:

С самого утра настраивался на хорошую борьбу. Девчонки молодцы сегодня, справились, несмотря на небольшую неудачу в первой гонке. Конечно, бежать на первой позиции не так-то просто. Но некоторая уверенность в этом есть.

Алимбекова на ЧЕ в «Раубичах»: «Ветер не даёт работать чисто. Коварное стрельбище»



