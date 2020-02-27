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Антон Смольский на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»: «С самого утра настраивался на хорошую борьбу»

27.02.2020 22:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чемпионат Европы по биатлону проходит в «Раубичах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подведем итоги второго соревновательного дня.

Например, скорость на дистанции в смешанной эстафете. Наша Ира Кривко на своем втором этапе была самой быстрой. Динара Алимбекова на своем первом этапе показала третью скорость. Сергей Бочарников и Антон Смольский показали вторые скорости. Впереди еще две личные гонки – у мужчин и у женщин.

Антон Смольский на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»: «С самого утра настраивался на хорошую борьбу»

Антон Смольский, биатлонист сборной Беларуси:
С самого утра настраивался на хорошую борьбу. Девчонки молодцы сегодня, справились, несмотря на небольшую неудачу в первой гонке. Конечно, бежать на первой позиции не так-то просто. Но некоторая уверенность в этом есть.

Алимбекова на ЧЕ в «Раубичах»: «Ветер не даёт работать чисто. Коварное стрельбище»

Антон Смольский на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»: «С самого утра настраивался на хорошую борьбу»

Люди в материале: Ирина Петыш

 
 
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Новости Беларуси. Чемпионат Европы по биатлону проходит в «Раубичах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подведем итоги второго соревновательного дня. ...
 
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