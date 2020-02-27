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Антон Смольский на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»: «С самого утра настраивался на хорошую борьбу»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чемпионат Европы по биатлону проходит в «Раубичах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подведем итоги второго соревновательного дня.
Например, скорость на дистанции в смешанной эстафете. Наша Ира Кривко на своем втором этапе была самой быстрой. Динара Алимбекова на своем первом этапе показала третью скорость. Сергей Бочарников и Антон Смольский показали вторые скорости. Впереди еще две личные гонки – у мужчин и у женщин.
Антон Смольский, биатлонист сборной Беларуси:
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Новости Беларуси. Чемпионат Европы по биатлону проходит в «Раубичах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подведем итоги второго соревновательного дня. ...
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