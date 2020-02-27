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Белорусы заняли 3 место в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону после дисквалификации норвежцев
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На чемпионате Европы по биатлону в «Раубичах» прошли две гонки, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первыми на старт вышли участники одиночной смешанной эстафеты. Белорусский дуэт Анны Соло и Виктора Кривко занял 13 место. Победа досталась норвежцам.
Затем настал черед стандартной смешанной эстафеты. Белорусский квартет в составе Динары Алимбековой, Ирины Кривко, Антона Смольского и Сергея Бочарникова занял четвертое место. Правда, наша команда подала протест на действия одного из норвежских тренеров, который вытолкнул Сергея Бочарникова с трассы. Норвежцев дисквалифицировали, а белорусы стали третьими. Но разбирательства продолжаются.
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Новости Беларуси. На чемпионате Европы по биатлону в «Раубичах» прошли две гонки, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первыми на старт вышли участники одиночной...
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