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В Лиде планируют создать ботанический сад

27.02.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лиде планируют создать ботанический сад

В первую очередь предстоит определить место, где разместится новая достопримечательность.

В пределах города местными властями рассматриваются две подходящие площадки: за Замковым озером в направлении Южного городка и на территории ПП «Зеленхоз» Лидского ГУП ЖКХ по ул. Гастелло.

Как отметил начальник подразделения зеленого хозяйства Андрей Нитиевский, размещение на их базе ботанического сада имеет ряд преимуществ: это охраняемая территория, оборудованные помещения для персонала, существующие коммуникации, наличие участка для создания парковой зоны и площадки в 0,2 га под строительство оранжереи. Но есть и существенный минус: удаленность от исторического центра города.

В коллективе предприятия поддержали инициативу председателя райисполкома Сергея Ложечника по созданию в Лиде ботанического сада, который станет местом притяжения лидчан и гостей города. Воплощение проекта в жизнь позволит ПП «Зеленхоз» не только осуществлять инновационную деятельность, но и поможет выйти из разряда убыточных в структуре Лидского ГУП ЖКХ.

Просматриваются варианты получения прибыли, в том числе от продажи экзотических растений. Уже сейчас Лидский зеленхоз готов заполнить ботанический сад собственными растениями на 30-40 %. Ландшафтные дизайнеры предприятия создали эскиз оранжереи. Скорее всего она будет пленочная двухслойная, сообщает lida.gov.by.

 
 
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В первую очередь предстоит определить место, где разместится новая достопримечательность. В пределах города местными властями рассматриваются две подходящие...
 

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