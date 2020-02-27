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«Навязали свой темп игры». «Динамо-Минск» обыграло московское «Динамо», но осталось в конце турнирной таблицы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минское «Динамо» завершило сезон в КХЛ. В заключительной игре регулярного чемпионата «зубры» встречались с хоккеистами московского «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Гости начали за здравие – они повели с разницей в две шайбы и завершили период со счетом – 3:1 (у «зубров» забросил Андрей Костицын).
Во второй 20-минутке минчане вернулись в игру. Дважды отличился старший из братьев Костицыных, оформив таким образом хет-трик. А незадолго до конца 20-минутки точку в матче поставил Павлович. 4:3 – волевая победа минского «Динамо».
Андрей Костицын, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Замечательное настроение – выиграли игру последнюю. Наверное, перестроили свою игру с первого периода на второй, третий, добавили, поэтому пришел к нам результат и мы выиграли.
Несмотря на победу, «Динамо» не смогло поправить турнирные дела и впервые в истории завершило «регулярку» на последнем месте в турнирной таблице. К тому же, «зубры» установили антирекорд лиги по пропущенным шайбам. Теперь он равен 232.
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«Навязали свой темп игры». «Динамо-Минск» обыграло московское «Динамо», но осталось в конце турнирной таблицы
Новости Беларуси. Минское «Динамо» завершило сезон в КХЛ. В заключительной игре регулярного чемпионата «зубры» встречались с хоккеистами московского «Динамо»,...
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