﻿ «Навязали свой темп игры». «Динамо-Минск» обыграло московское «Динамо», но осталось в конце турнирной таблицы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Навязали свой темп игры». «Динамо-Минск» обыграло московское «Динамо», но осталось в конце турнирной таблицы

27.02.2020 23:11 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минское «Динамо» завершило сезон в КХЛ. В заключительной игре регулярного чемпионата «зубры» встречались с хоккеистами московского «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гости начали за здравие – они повели с разницей в две шайбы и завершили период со счетом – 3:1 (у «зубров» забросил Андрей Костицын).

«Навязали свой темп игры». «Динамо-Минск» обыграло московское «Динамо», но осталось в конце турнирной таблицы

Во второй 20-минутке минчане вернулись в игру. Дважды отличился старший из братьев Костицыных, оформив таким образом хет-трик. А незадолго до конца 20-минутки точку в матче поставил Павлович. 4:3 – волевая победа минского «Динамо».

«Навязали свой темп игры». «Динамо-Минск» обыграло московское «Динамо», но осталось в конце турнирной таблицы

Андрей Костицын, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Мы начали не сказать что в той игре, в какой должны были начинать. Соперник нас опережал и в скорости, и в борьбе. После первого периода мы уже на второй вышли с другой мотивацией, без каких-то ошибок в своей зоне, приходили быстро в атаку. Поэтому где-то навязали свой темп игры. «Динамо» чуть-чуть подсело, поэтому у нас была инициатива.

Замечательное настроение – выиграли игру последнюю. Наверное, перестроили свою игру с первого периода на второй, третий, добавили, поэтому пришел к нам результат и мы выиграли.

Несмотря на победу, «Динамо» не смогло поправить турнирные дела и впервые в истории завершило «регулярку» на последнем месте в турнирной таблице. К тому же, «зубры» установили антирекорд лиги по пропущенным шайбам. Теперь он равен 232.

Люди в материале: Андрей Костицын

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Минское «Динамо» завершило сезон в КХЛ. В заключительной игре регулярного чемпионата «зубры» встречались с хоккеистами московского «Динамо»,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Как сделать так, чтобы наши пенсионеры получали достойную пенсию, чтобы не было «уравниловки»?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика