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Чтобы из трубы шёл не дым, а пар, в трубу вылетает легковой автомобиль. Как делают ДСП
Источник материала: СТВ
В стране хвойных лесов не хватало ДСП, был скромный ассортимент ДСП и, вообще, не было ламинированных плит. После того как стружку снял президент, модернизацию поставили на конвейер.
Но критика продолжается. По привычке. Зачастую топорная. Едкие комментарии про нашу модернизацию пишут за столами, созданными как раз после этой модернизации, рассказали в программе
Сергей Сорока, главный инженер ОАО «Ивацевичдрев»:
Под Ивацевичами новый завод вырос в чистом поле. Современные ЛДСП получают из технологического сырья. Древесину отправляют на дробилку.
Получается несколько видов опилок. Крупные ещё раз перерабатывают, средние уходят на конвейер, а мелкие, пыль – сжигают. Впрочем, в килоджоули здесь преобразовывают отходы со всей округи. Скоро в окрестностях, вообще, свалок не останется.
Сергей Сорока:
В общем, безотходное замещение покупных энергоносителей – это одна из побед модернизации деревообработки. А без тех денег, которые вложили в апгрейд отрасли, наши предприятия повторили бы судьбу коллег из соседних стран: или крах, или чужие руки. А так: пыхтят предприятия – живёт отрасль.
ДСП – это ковёр из стружки. Сначала он толще. А после пресса заметно худеет. Современное оборудование может ужать от 4 сантиметров до 8 миллиметров.
А вот здесь плиты, как пирог, уже нарезают определённой формы. А здесь покрывают плёнкой – ламинируют.
Обычно и цвет, и площадь, и толщина – сразу под заказ. Из цеха – к потребителю. Разбирают потому, что BYSPAN – белорусские плиты соответствуют самым высоким экологическим стандартам.
Здесь внедрена система аспирации. Вредные вещества попадают в специальные соты, затем их омывают технологической водой. На мокрую очистку предприятие ежемесячно тратит 20 тысяч долларов. Это стоимость, допустим, такого автомобиля, как Geely. Чтобы из трубы шёл не дым, а пар, в трубу вылетает легковой автомобиль.
Период распродажи балансовой древесины за границу прошёл. Сейчас время сбалансированного экспорта. Слово «диверсификация» менеджеры деревообрабатывающих предприятий выговаривают без запинки.
Сергей Нахимов, заместитель генерального директора ОАО «Ивацевичдрев»:
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В стране хвойных лесов не хватало ДСП, был скромный ассортимент ДСП и, вообще, не было ламинированных плит. После того как стружку снял президент,...
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