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Чтобы из трубы шёл не дым, а пар, в трубу вылетает легковой автомобиль. Как делают ДСП

27.02.2020 19:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В стране хвойных лесов не хватало ДСП, был скромный ассортимент ДСП и, вообще, не было ламинированных плит. После того как стружку снял президент, модернизацию поставили на конвейер. 

Чтобы из трубы шёл не дым, а пар, в трубу вылетает легковой автомобиль. Как делают ДСП

Но критика продолжается. По привычке. Зачастую топорная. Едкие комментарии про нашу модернизацию пишут за столами, созданными как раз после этой модернизации, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Чтобы из трубы шёл не дым, а пар, в трубу вылетает легковой автомобиль. Как делают ДСП
 

Сергей Сорока, главный инженер ОАО «Ивацевичдрев»:
При проектной мощности в 250 тысяч метров кубических плиты в 2019 году мы выпустили 340 тысяч метров кубических. И с гордостью скажу: мы выплачиваем все кредитные обязательства.

Под Ивацевичами новый завод вырос в чистом поле. Современные ЛДСП получают из технологического сырья. Древесину отправляют на дробилку.

Чтобы из трубы шёл не дым, а пар, в трубу вылетает легковой автомобиль. Как делают ДСП

Получается несколько видов опилок. Крупные ещё раз перерабатывают, средние уходят на конвейер, а мелкие, пыль – сжигают. Впрочем, в килоджоули здесь преобразовывают отходы со всей округи. Скоро в окрестностях, вообще, свалок не останется.

Сергей Сорока:
С этой установкой мы используем газ только для подсветки горения пыли, а остальная энергия получается из отходов, принимаемых от других компаний либо от своего производства.

В общем, безотходное замещение покупных энергоносителей – это одна из побед модернизации деревообработки. А без тех денег, которые вложили в апгрейд отрасли, наши предприятия повторили бы судьбу коллег из соседних стран: или крах, или чужие руки. А так: пыхтят предприятия – живёт отрасль. 

Чтобы из трубы шёл не дым, а пар, в трубу вылетает легковой автомобиль. Как делают ДСП

ДСП – это ковёр из стружки. Сначала он толще. А после пресса заметно худеет. Современное оборудование может ужать от 4 сантиметров до 8 миллиметров.

Чтобы из трубы шёл не дым, а пар, в трубу вылетает легковой автомобиль. Как делают ДСП

А вот здесь плиты, как пирог, уже нарезают определённой формы. А здесь покрывают плёнкой – ламинируют.

Чтобы из трубы шёл не дым, а пар, в трубу вылетает легковой автомобиль. Как делают ДСП

Обычно и цвет, и площадь, и толщина – сразу под заказ. Из цеха – к потребителю. Разбирают потому, что BYSPAN – белорусские плиты соответствуют самым высоким экологическим стандартам.  

Чтобы из трубы шёл не дым, а пар, в трубу вылетает легковой автомобиль. Как делают ДСП
 

Здесь внедрена система аспирации. Вредные вещества попадают в специальные соты, затем их омывают технологической водой. На мокрую очистку предприятие ежемесячно тратит 20 тысяч долларов. Это стоимость, допустим, такого автомобиля, как Geely. Чтобы из трубы шёл не дым, а пар, в трубу вылетает легковой автомобиль.

Чтобы из трубы шёл не дым, а пар, в трубу вылетает легковой автомобиль. Как делают ДСП

Период распродажи балансовой древесины за границу прошёл. Сейчас время сбалансированного экспорта.  Слово «диверсификация» менеджеры деревообрабатывающих предприятий выговаривают без запинки.

Чтобы из трубы шёл не дым, а пар, в трубу вылетает легковой автомобиль. Как делают ДСП
 

Чтобы из трубы шёл не дым, а пар, в трубу вылетает легковой автомобиль. Как делают ДСП

Сергей Нахимов, заместитель генерального директора ОАО «Ивацевичдрев»:
Есть у нас сегодня и экзотические страны для нас: это и Бахрейн, и Монголия, с которыми мы недавно заключили договора. Естественно, что мы охватываем большинство стран Европы.

Люди в материале: Сергей Сорока, Сергей Нахимов

 
 
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В стране хвойных лесов не хватало ДСП, был скромный ассортимент ДСП и, вообще, не было ламинированных плит. После того как стружку снял президент,...
 
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