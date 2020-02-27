«Платил людям необоснованно высокую зарплату». В Витебске на 5,5 года осудили экс-директора завода «ВИЗАС»

Евгению Зохно — 42 года, он житель Минска. Однако в последнее время работал в Витебской области: сначала, с 2010 по 2013 год, руководил заводом «Белит» в Поставах, потом, в 2017—2018 годах, — заводом «ВИЗАС» в областном центре.





«Министерство промышленности приглашало меня на проблемные предприятия — как специалиста в области антикризисного управления», — поясняет Евгений Зохно.





В 2019 году СК возбудил против бывшего директора «ВИЗАСа» уголовные дела за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере и злоупотребление властью.





«Меня считают коррупционером, который разворовал страну. Прокурор просил для меня 8 лет 6 месяцев лишения свободы, я считаю, что доказательства моей вины не были представлены суду, — пишет Зохно. — В основу дела положены доводы следователя на основании проверки деятельности завода „ВИЗАС“ сотрудниками УДФР КГК по Витебской области с привлечением специалистов отдела по труду и занятости и социальной защите облисполкома. Считаю, что та проверка была незаконной. Однако 4 моих ходатайства о проведении судебной экспертизы этой проверки и проведении дополнительной проверки в ходе следствия и суда были отклонены».





Экс-директора обвиняют в том, что в 2017-м он «выплачивал сотрудникам необоснованно высокую зарплату». Он приводит такие данные: в январе 2017 года средняя заработная плата на предприятии составляла 570 рублей, а в декабре того же года — 840 рублей.





По материалам дела, за 2017 год сотрудники «ВИЗАСа» получили необоснованные премии на сумму 131,4 тысячи рублей. «При этом на заводе работали 400 человек», — комментирует Зохно.





Обвинение полагает, что была необоснованно завышена зарплата и самого Зохно — на 7327 рублей. «Однако все выплаты осуществлялись на законном основании. Ни объективных, ни субъективных доказательств совершения мною преступления следствие и обвинение не привели», — пишет бывший руководитель.





«В современной Беларуси директоров предприятий с активами государства больше 50% сделали менеджерами, которые не занимаются развитием технологий и производством, а ищут схемы, позволяющие в установленные законодательством сроки выплатить зарплату в объеме, требуемом „вертикалью“», — считает экс-директор.





Своей вины в суде мужчина не признал.





«В последние годы людей осуждают по формальным признакам при отсутствии доказательной базы. Учитывая, что наше законодательство в коррупционной схеме несовершенно, квалифицирующий признак совершения преступления вменяется формально в отношении должностных лиц, которые фактически осуществляли обычную экономическую деятельность в рамках должностных инструкций», — считает Евгений Зохно.





Зохно обращает внимание, что уголовное дело против него возбудили также в 2019 году: «Тогда силовики арестовали руководителей станкостроительных предприятий Орши, Витебска Гомеля . Они до сих пор находятся в минском СИЗО КГБ».





Завод «ВИЗАС» (ранее «Витебский завод заточных станков XXII съезда КПСС») — предприятие со 120-летней историей. Основным направлением его деятельности является выпуск высокопроизводительных шлифовальных и специальных заточных станков с ЧПУ для предприятий машиностроительной отрасли, атомной и военной промышленности. На сегодняшний день является уникальным производителем универсально-заточных станков и заточных станков с ЧПУ для изготовления и заточки любого режущего инструмента.