Не для всех: В Дроздах построили школу за $12 миллионов

Смотрите, как она выглядит.

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tut.by . Строительство школы, как и соседнего детского сада, изначально дали в соцнагрузку бизнесмену Юрию Чижу. Когда у Чижа начались проблемы, участок под сад отдали застраивать словенской компании Riko, а землю под школу — подконтрольной Михаилу Гуцериеву «СертусАвиа». Он планировал вложить в объект 12 миллионов долларов, пишет





Кому принадлежит школа сейчас?

Riko достроили садик в 2015 году и передали его в собственность города. А вот строительство школы завершили в этом году и зарегистрировали на кипрскую офшорную компанию — «Блатберг Холдингс Лимитед». Право хозяйственного ведения — у учрежденной офшором «СертусАвиа». С 2018 года ее директором является Иван Бруев.





Бруев с 2002 по 2018 год был гендиректором «Славнефтехима». Это дочерняя компания «РуссНефти» Михаила Гуцериева.





То, что школа будет частной, подтверждается и на сайте администрации Центрального района, где горожанам ответили на вопросы о школах в микрорайоне Лебяжий.





«Учреждение образования, построенное на улице Вербной, не относится к ведению управления по образованию администрации Центрального района Минска и будет функционировать как частное учреждение образования», — сказано в ответе.





Люди часто задавали чиновникам вопросы о школе на улице Вербной. По наблюдениям горожан, она пустует уже год. Многие ждали ее открытия для всех, так как школа № 32 в Лебяжьем уже переполнена. В администрации района ответили, что на улице Проектируемой, 5, будет построена школа на 1020 мест.





Как устроена школа









Согласно данным Единого госрегистра недвижимого имущества, «СертусАвиа» арендует у государства три гектара земли за 112 тысяч рублей в год. На этой территории школа занимает чуть больше девяти тысяч «квадратов». На улице есть площадки для баскетбола, мини-футбола, гандбола, универсальная спортивная площадка и стадион с трибунами.





Мы обращались в компанию «СертусАвиа» по вопросу открытия школы, но там пояснили, что «строительная компания не уполномочена давать комментарии».





Кстати, вблизи школы Гуцериева есть пустырь на 2,5 гектара — он находится между школой, комплексом «Шантер Хилл» и Riviera Plaza. В 2013 году участок передали в собственность Российской Федерации по соглашению между Беларусью и Россией о взаимной передаче земель. До сих пор земля не освоена и ее целевое назначение не указано.





Напомним, Михаил Гуцериев ведет многовекторный бизнес в Беларуси. Олигарх строит горно-обогатительный комбинат в Любанском районе, развивает IT-проекты с Виктором Прокопеней, поставляет нефть на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, владеет гостиницей «Ренессанс» в Минске и другими объектами.





В качестве соцнагрузки кроме вышеописанной школы в белорусской столице Гуцериев строит храм в Минском районе, подарил Любани многоквартирный дом и переделал в свою усадьбу бывшую базу Управделами правителя «Красносельское».



