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Алимбекова на ЧЕ в «Раубичах»: «Ветер не даёт работать чисто. Коварное стрельбище»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чемпионат Европы по биатлону проходит в «Раубичах». В смешанной эстафете большую часть гонки сборная Беларуси лидировала либо была в тройке лидеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Хороший темп задала забойщица Динара Алимбекова, далее ее поддержали Ирина Кривко, Антон Смольский, ну и Сергей Бочарников.
Динара Алимбекова, олимпийская чемпионка по биатлону (2018):
Ветер не дает работать чисто, на самом деле. Коварное стрельбище. Но в целом довольна. Финишный круг снова оказался слабый, но я не могу в одну минуту изменить свой финишный круг, поэтому над этим нужно работать очень много, что я и буду делать.
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Новости Беларуси. Чемпионат Европы по биатлону проходит в «Раубичах». В смешанной эстафете большую часть гонки сборная Беларуси лидировала либо была в тройке...
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