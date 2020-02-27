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Около 65 тысяч долларов штрафа насчитали участникам акций за независимость

27.02.2020 21:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правозащитники подвели итоги судов, на которых рассматривались дела участников акций в защиту независимости Беларуси.
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Мирные акции против так называемой "углубленной интеграции" Беларуси и России прошли в Минске и других городах. Самой массовой, по подсчетам наблюдателей, стала акция 20 декабря — более 1500 человек.

Как подсчитали правозащитники "Весны", за участие в этих акциях с 26 декабря 2019 года по 25 февраля 2020-го прошли 202 суда. Только в единичных случаях дела были прекращены или закончились предупреждением, преимущественно судьи назначали административные аресты или большие штрафы.

К административной ответственности привлечены 132 человека. Общая сумма штрафов составила 144 993 рубля (почти 65 000 долларов). 13 участников акций были осуждены в общей сложности на 375 суток ареста.

Рекордсменкой по величине штрафов стала витеблянка Елена Янушковская. Ее судили шесть раз за минские и витебские акции протеста, а также призывы к ним. Общая сумма штрафов — 4590 рублей.

Чуть меньшую сумму штрафов присудили активисту незарегистрированного "Молодого фронта" Виталию Тригубову — 4575 рублей после четырех судов.

Рекордсменом по полученным "суткам" стал оршанский блогер Дмитрий Козлов ("Серый Кот") — 120 суток (восемь судов по 15 суток). 26 из них парень уже отбыл, 94 — еще нет.

На втором месте по количеству полученных "суток" — лидер движения солидарности "Разам" Вячеслав Сивчик. По трем судам ему назначили 45 суток ареста. Сивчика, как и "Серого Кота", могут в любой момент задержать и отправить отбывать сутки.

Также 45 суток назначили лидеру БХД Павлу Северинцу, он отбыл 15 из них.
 
Теги: Минск
 
 
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Правозащитники подвели итоги судов, на которых рассматривались дела участников акций в защиту независимости Беларуси.
 
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