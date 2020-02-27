Около 65 тысяч долларов штрафа насчитали участникам акций за независимость

Мирные акции против так называемой "углубленной интеграции" Беларуси и России прошли в Минске и других городах. Самой массовой, по подсчетам наблюдателей, стала акция 20 декабря — более 1500 человек.





подсчитали правозащитники "Весны", за участие в этих акциях с 26 декабря 2019 года по 25 февраля 2020-го прошли 202 суда. Только в единичных случаях дела были прекращены или закончились предупреждением, преимущественно судьи назначали административные аресты или большие штрафы. Какправозащитники "Весны", за участие в этих акциях с 26 декабря 2019 года по 25 февраля 2020-го прошли 202 суда. Только в единичных случаях дела были прекращены или закончились предупреждением, преимущественно судьи назначали административные аресты или большие штрафы.





К административной ответственности привлечены 132 человека. Общая сумма штрафов составила 144 993 рубля (почти 65 000 долларов). 13 участников акций были осуждены в общей сложности на 375 суток ареста.





Рекордсменкой по величине штрафов стала витеблянка Елена Янушковская. Ее судили шесть раз за минские и витебские акции протеста, а также призывы к ним. Общая сумма штрафов — 4590 рублей.





Чуть меньшую сумму штрафов присудили активисту незарегистрированного "Молодого фронта" Виталию Тригубову — 4575 рублей после четырех судов.





Рекордсменом по полученным "суткам" стал оршанский блогер Дмитрий Козлов ("Серый Кот") — 120 суток (восемь судов по 15 суток). 26 из них парень уже отбыл, 94 — еще нет.





На втором месте по количеству полученных "суток" — лидер движения солидарности "Разам" Вячеслав Сивчик. По трем судам ему назначили 45 суток ареста. Сивчика, как и "Серого Кота", могут в любой момент задержать и отправить отбывать сутки.





Также 45 суток назначили лидеру БХД Павлу Северинцу, он отбыл 15 из них.