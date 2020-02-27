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Лукашенко высказался за реальную интеграцию в ЕАЭС

27.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Равные условия для предприятий и людей. Именно ради этого создавался ЕАЭС, напомнил в четверг президент Беларуси Александр Лукашенко. В Минске он встретился с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, сообщает телеканал «МИР 24».

«Тех свобод, которые мы когда-то декларировали, сегодня практически нет. Или есть, но не в полном объеме. Допустим, свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Это основа, фундамент нашего союза. Мы до сих пор этого не имеем. Нет у нас единой аграрной и промышленной политики. Вместо того, чтобы договориться и работать и этим самым объединяться, показывать пример тем, кто не вступил в наш союз – Узбекистану, Таджикистану, бывшим республикам Советского Союза, да и Украина бы посматривала на какие-то вопросы – мы устроили какую-то канитель и возню. Кто захочет в такой союз вступать», – сказал президент Беларуси.

Выгодная интеграция
Успехи ЕАЭС
Во взаимной торговле между странами ЕАЭС до сих пор существуют изъятия и ограничения, напомнил Александр Лукашенко. Минск предложит новый план развития интеграционной организации.

«Мы однозначно за реальную интеграцию на классических интеграционных принципах, которые знает весь мир. Мы ничего не выдумываем. Поэтому мы планируем подписать в мае этого года в Минске Стратегию интеграции до 2025 года. Мы должны предложить серьезный вариант этой стратегии. Без всяких оговорок и так далее. Если мы хотим построить наш союз на реальных принципах интеграции, мы их должны в этой стратегии напомнить, если кто-то забыл, мы должны предложить реальную программу интеграции. Мы должны в свое председательство честно и однозначно вносить предложения, а у каждого право вето: согласиться или нет – это его право», – отметил Лукашенко.

Работу по созданию общих рынков в Евразийском экономическом союзе нужно проводить поэтапно, считает Александр Лукашенко, не дожидаясь условленного 2025 года.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси встретился с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии.
 
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