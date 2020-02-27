ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Посольство Беларуси в Великобритании оказалось в числе злостных должников

27.02.2020 21:14 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусское посольство числится среди злостных должников по оплате въезда в центр Лондона.

Впрочем, возглавляет список должников посольство США, у которого насчитали 102 тысячи случаев неоплаченного въезда на общую сумму 12,4 млн фунтов. У Японии долг составил 8,5 миллиона фунтов, у Нигерии - 7 млн, у Индии - 6 млн.

Общая сумма долга диппредставительств и международных организаций за въезд в центр Лондона с февраля 2003 года по декабрь 2018-го составила 116,9 млн фунтов. В список неплательщиков также вошли Китай, Россия, Германия, Польша, Франция, Южная Корея, Испания, Украина, Турция, Беларусь, Литва, Чехия, Финляндия... Всего в списке значатся диппредставительства 83 государств.

Плата за въезд в центр Лондона была введена в 2003 году ради сокращения числа автомобилей и борьбы с пробками. Плата взимается с понедельника по пятницу с 07:00 до 18:00 и составляет 11,5 фунтов при использовании системы предоплаты или оплаты в тот же день.

Сообщается, что представители МИД Великобритании уже провели встречи с дипломатами и сотрудниками международных организаций по поводу задолженностей. Отмечается, что в 2019 году британские власти предоставили им возможность либо погасить непогашенные долги, либо обжаловать штрафы.

Интересно, что посольство РФ также задолжало 1,2 тысячи фунтов по штрафам за неправильную парковку и 47,6 тысячи по налогу на уборку улиц и уличное освещение. Самым злостным неплательщиком по штрафам за парковку оказалось посольство Нигерии с долгом в 47 тысяч фунтов. Лидером по второму пункту стал Судан с задолженностью в 164 тысячи фунтов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусское посольство числится среди злостных должников по оплате въезда в центр Лондона.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Ганцевичах прошел благотворительный Non Stop марафон в поддержку Софии Жагунь (фоторепортаж)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Lida.Info
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика