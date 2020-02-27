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Суд определил наказание для двух мужчин из Лидского района, которые украли 4 км кабеля у «Белтелекома»

27.02.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Суд определил наказание для двух мужчин из Лидского района, которые украли 4 км кабеля у «Белтелекома»

Суд Зельвенского района вынес приговор двум мужчинам, которых обвиняют в краже кабеля более, чем на 10 тысяч рублей.

 
 
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Суд Зельвенского района вынес приговор двум мужчинам, которых обвиняют в краже кабеля более, чем на 10 тысяч рублей. Они признаны виновными в краже, совершенной...
 
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