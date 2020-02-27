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Суд определил наказание для двух мужчин из Лидского района, которые украли 4 км кабеля у «Белтелекома»
Источник материала: Lida.Info
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Суд определил наказание для двух мужчин из Лидского района, которые украли 4 км кабеля у «Белтелекома»
Суд Зельвенского района вынес приговор двум мужчинам, которых обвиняют в краже кабеля более, чем на 10 тысяч рублей. Они признаны виновными в краже, совершенной...
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