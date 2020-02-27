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С заботой об экологии и экономией электроэнергии. На Слонимском водоканале ввели в строй биогазовый комплекс
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Улучшит экологию, поможет сэкономить, а выработанной электроэнергии хватит для уличного освещения целого города. На Слонимском водоканале ввели в строй биогазовый комплекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это принципиально новый подход в очистке сточных вод. Во-первых, предприятие сможет перейти на самообеспечение по тепловой и электроэнергии, во-вторых, снизит выброс парниковых газов в атмосферу.
Долгожданное событие случилось. Теперь Слонимский водоканал оснащен самым современным оборудованием по очистке сточных вод. По сути, из отходов производит биогаз, очищает его и хранит и здесь же преобразовывает в электрическую и тепловую энергию.
Александр Шадуро, главный инженер ОАО «Слонимский водоканал»:
Мы где-то будем экономить до 20 % в общем по предприятию на закупке электроэнергии и примерно на 70 % перекрывать нужды именно очистных сооружений на данной площадке.
Плюсы от биогазового комплекса налицо. Это реальная экономия на использовании природного газа и нефтепродуктов. А значит, теперь водоканал в меньшей степени зависит от роста тарифов и застрахован в случае возможных сбоев в поставке энергоресурсов.
Галина Буро, корреспондент:
Оборудование европейского производства, монтаж проводила литовская компания. На все ушло 4 миллиона евро и почти 2 года реализации. Проект инвестиционный за счет гранта шведского агентства и кредита Европейского банка реконструкции и развития.
Александр Пивоварский, глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Беларуси:
Слоним стал вторым городом в Беларуси, который запустил биогазовый комплекс на очистных сооружениях. Специалисты говорят: за технологией будущее. Ведь это то не только прогрессивная, но и экологически чистая переработка. Теперь количество выбросов парниковых газов в атмосферу снизится почти на 250 тонн в год. И это «зеленая энергетика» в деле.
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С заботой об экологии и экономией электроэнергии. На Слонимском водоканале ввели в строй биогазовый комплекс
Новости Беларуси. Улучшит экологию, поможет сэкономить, а выработанной электроэнергии хватит для уличного освещения целого города. На Слонимском водоканале ввели...
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