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Покрытие можно использовать в медицине. Ученик минской гимназии представил свою разработку на международном конкурсе и победил

28.02.2020 00:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Санкт-Петербурге завершился XVI Балтийский научно-инженерный конкурс. Главную премию – хрустальный шар «Совершенство как надежда» – получил ученик минской гимназии № 38 Арсений Жилко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект заслуживает отдельного внимания, так как должен внести свою лепту в развитие белорусской медицины.

С разработкой юного ученого познакомилась Юлия Стриго.

Покрытие можно использовать в медицине. Ученик минской гимназии представил свою разработку на международном конкурсе и победил

Без запинки и смущения Арсений Жилко может рассказывать о своей разработке и в целом о знаниях в биологии часами. Его горящие глаза на уроке заметила учительница Елена Анатольевна Колесник. С седьмого класса мальчик стал активно участвовать в олимпиадах и конкурсах по биологии. Сегодня, будучи 10-классником, он разработал биоразлагаемые 3D-скаффолды. В перспективе их можно использовать как матрицу для бактерицидного лейкопластыря.

Покрытие можно использовать в медицине. Ученик минской гимназии представил свою разработку на международном конкурсе и победил

Арсений Жилко, учащийся минской гимназии № 38:
Прочитал в литературе, что по данным статистического комитета Республики Беларусь около 10 % всех хирургических операций в Беларуси – это операции на коже. У меня встал вопрос: возможно ли создать такое покрытие, которое обладало бы газо- и влагопроницаемостью, способствовало заживлению, защищало от механических повреждений, а также от патогенных бактерий.

Покрытие можно использовать в медицине. Ученик минской гимназии представил свою разработку на международном конкурсе и победил

Большую поддержку Арсению оказала Национальная академия наук. На этапе подготовки ученику предоставили материалы и современное оборудование, но главное – помогли советом. И в этом прослеживается преемственность научного опыта.

Покрытие можно использовать в медицине. Ученик минской гимназии представил свою разработку на международном конкурсе и победил

Юлия Стриго, корреспондент:
Сейчас мы находимся в лаборатории Института химии новых материалов. Именно здесь Арсений создал те самые скаффолды. Работа сотрудников института со школьниками началась 2 года назад. За это время здесь родилось 5 проектов юных ученых.

Институт дает школьникам не только новые теоретические знания о полимерах, новых веществах и их возможных совмещениях, но и предоставляет практическую площадку. Здесь начинающих исследователей учат работать с природными материалами, что особенно ценно во времена «без пластика».

Покрытие можно использовать в медицине. Ученик минской гимназии представил свою разработку на международном конкурсе и победил

Ксения Гилевская, ведущий научный сотрудник лаборатории Института химии новых материалов НАН Беларуси:
Мы помогая им, создавая эти материалы, еще апробировать свои результаты. Мы заявляем их для участия в мероприятиях, где они среди точно таких же старшеклассников рассказывают о своих результатах, делятся своим опытом. Это очень важно в становлении ученого. Не «вариться в вакууме», в своей какой-то капсуле, а выходить.

Покрытие можно использовать в медицине. Ученик минской гимназии представил свою разработку на международном конкурсе и победил

Свой проект Арсений Жилко презентовал на XVI Балтийском научно-инженерном конкурсе в Санкт-Петербурге. Участие приняли более 500 школьников из России и стран СНГ. Среди такого количества конкурентов Арсений взял диплом первой степени и главную премию – хрустальный шар. Проект имеет практический потенциал, поэтому его не обошли стороной и представители бизнеса.

Арсений Жилко:
Я волновался, потому что это довольно обширный конкурс международного уровня.

Покрытие можно использовать в медицине. Ученик минской гимназии представил свою разработку на международном конкурсе и победил

Елена Колесник, учитель биологии минской гимназии № 38:
Мы создали сайт. Продвигаем в СМИ проект. Брендирование прошли.

В проекте Арсения Жилко можно выделить три основных плюса: скаффолды – биоразлагаемы; для их создания используется природное, а главное, возобновляемое сырье. А это, в свою очередь, позволяет уменьшить потребление человеком синтетических антибиотиков.

Покрытие можно использовать в медицине. Ученик минской гимназии представил свою разработку на международном конкурсе и победил

Покрытие можно использовать в медицине. Ученик минской гимназии представил свою разработку на международном конкурсе и победил

Покрытие можно использовать в медицине. Ученик минской гимназии представил свою разработку на международном конкурсе и победил

Люди в материале: Арсений Жилко, Юлия Стриго, Ксения Гилевская, Елена Колесник

 
 
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Новости Беларуси. В Санкт-Петербурге завершился XVI Балтийский научно-инженерный конкурс. Главную премию – хрустальный шар «Совершенство как надежда» – получил...
 
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