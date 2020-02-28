|
Покрытие можно использовать в медицине. Ученик минской гимназии представил свою разработку на международном конкурсе и победил
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Санкт-Петербурге завершился XVI Балтийский научно-инженерный конкурс. Главную премию – хрустальный шар «Совершенство как надежда» – получил ученик минской гимназии № 38 Арсений Жилко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект заслуживает отдельного внимания, так как должен внести свою лепту в развитие белорусской медицины.
Без запинки и смущения Арсений Жилко может рассказывать о своей разработке и в целом о знаниях в биологии часами. Его горящие глаза на уроке заметила учительница Елена Анатольевна Колесник. С седьмого класса мальчик стал активно участвовать в олимпиадах и конкурсах по биологии. Сегодня, будучи 10-классником, он разработал биоразлагаемые 3D-скаффолды. В перспективе их можно использовать как матрицу для бактерицидного лейкопластыря.
Арсений Жилко, учащийся минской гимназии № 38:
Большую поддержку Арсению оказала Национальная академия наук. На этапе подготовки ученику предоставили материалы и современное оборудование, но главное – помогли советом. И в этом прослеживается преемственность научного опыта.
Юлия Стриго, корреспондент:
Институт дает школьникам не только новые теоретические знания о полимерах, новых веществах и их возможных совмещениях, но и предоставляет практическую площадку. Здесь начинающих исследователей учат работать с природными материалами, что особенно ценно во времена «без пластика».
Ксения Гилевская, ведущий научный сотрудник лаборатории Института химии новых материалов НАН Беларуси:
Свой проект Арсений Жилко презентовал на XVI Балтийском научно-инженерном конкурсе в Санкт-Петербурге. Участие приняли более 500 школьников из России и стран СНГ. Среди такого количества конкурентов Арсений взял диплом первой степени и главную премию – хрустальный шар. Проект имеет практический потенциал, поэтому его не обошли стороной и представители бизнеса.
Арсений Жилко:
Елена Колесник, учитель биологии минской гимназии № 38:
В проекте Арсения Жилко можно выделить три основных плюса: скаффолды – биоразлагаемы; для их создания используется природное, а главное, возобновляемое сырье. А это, в свою очередь, позволяет уменьшить потребление человеком синтетических антибиотиков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Покрытие можно использовать в медицине. Ученик минской гимназии представил свою разработку на международном конкурсе и победил
Новости Беларуси. В Санкт-Петербурге завершился XVI Балтийский научно-инженерный конкурс. Главную премию – хрустальный шар «Совершенство как надежда» – получил...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)