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Куда пойти в последние выходные зимы? Собрали крутые идеи (там не только блины)

28.02.2020 07:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы не поймем вас, если последний зимний уикенд вы не проведете как следует. Тем более что в столице полно крутых мероприятий. Но остановимся на тех, которые стали самыми популярными среди минчан: мы проанализировали статистику всех мероприятий на нашем сервисе и в каждом разделе («Кино», «Концерты», «Спектакли», «Выставки», «Другое») выделили страницы, которые жители столицы чаще всего просматривали в период с 24 по 27 февраля. Так чем заняться в выходные?

Угоститься блинами


Если готовить блины дома лениво, можно заглянуть на небольшой гастрофестиваль «Seafood Масленица». Прямо сейчас шесть столичных заведений предлагают сеты из блинов с начинкой из икры (ладно, имитации икры), филе форели и с пастой из антарктического криля. Предложение доступно до 1 марта, все сеты стоят одинаково — 7 рублей. Выбрать самый красивый и аппетитный из них можно тут.

Бонус: если же Масленицу вы привыкли отмечать на широкую ногу, по этому тегу мы собрали вообще все столичные и околостоличные события, которые как-то касаются Масленицы и где точно можно будет разгуляться. Худеть будете потом!

Взять билет на выступление Gregorian


Фото: gregorian.de

Один из самых успешных григорианских хоров в мире — а мы сейчас про немецкий коллектив Gregorian — празднует 20-летний юбилей. По этому поводу музыканты заглянут в минский Дворец Республики и выступят здесь, как анонсируют организаторы, с невиданным по масштабам шоу. В более чем двухчасовой программе будут представлены самые важные вехи карьеры группы: от классической музыки Средневековья до рок-хитов Metallica и U2.

Когда: 1 марта
Где: Дворец Республики
Сколько: от 44 рублей

Купить билет

Сходить на очень странную премьеру в кино


Кадр из фильма

В прокат вышел комедийный боевик «Пушки Акимбо», который по описанию кажется чем-то крайне трешовым: Майлз был обычным разработчиком видеоигр, пока его не втянули в кровавый квест. Незнакомцы вломились в дом, прибили к рукам два пистолета и похитили любимую девушку. Теперь Майлзу придется сразиться с Никс — безжалостной чемпионкой подпольных игр на выживание. Согласны, синопсис максимально странный, но кино точно спасает то, что в титрах мелькнет Дэниэл Рэдклифф.

Когда: уже в кино
Где: практически во всех кинотеатрах
Сколько: от 6 рублей

Купить билет

Поплясать на концерте Макса Барских

В последний день зимы в столице пройдет концерт Макса Барских — одного из самых гастролирующих и ротируемых певцов на радио. После успеха своего первого мирового турне в 2018 году артист в 2020 году с новой программой отправится в международный тур, в рамках которого посетит США, Канаду, Германию, Великобританию, страны Балтии, СНГ и родную Украину. На выступлении Макса в «Минск-Арене» прозвучат хиты из нового альбома «Семь»: «Берега», «Неземная», «Странная» и многие другие.

Когда: 29 февраля, 19.00
Где: Минск-Арена
Сколько: от 54 рублей

Купить билет

Оторваться на очередной «Дурке» от «Бассоты»


Фото: vk.com/ph_nj

Проект «Бассота» — пример того, как из локальной тусовки выросло целое движение. Теперь на вечеринки группировки приходят тысячи молодых тусовщиков. Началось все, как и у многих, с желания играть для себя и людей музыку, которую не услышишь в заведениях города. А уже в эту пятницу ребята проводят традиционную «Дурку» — вечеринку-маскарад, на которой выступят локальные диджеи и приглашенный гость Baadwrk (RU). Если придумаете себе костюм, сможете сэкономить. А вот паспорт в любом случае прихватить не забудьте, ведь тусоваться смогут те, кому есть 18.

Когда: 28 февраля, 23.55
Где: Ok16
Сколько: 5 рублей (в костюме), 10 рублей (без костюма)

Попасть в театр на отличную трагедию


Фото: rtbd.by

Не соврём, сказав, что спектакль «Синдром Медеи» — вообще одна из сильнейших трагедий города. Творческий тандем драматурга Юлии Чернявской и режиссера Екатерины Аверковой воссоединился на сцене РТБД, чтобы осмыслить еврипидовский сюжет в современном мире. Какая она, сегодняшняя Медея, убивающая детей из чувства мести, и почему эта история никогда не прекратится? Один из самых главных вопросов для создателей спектакля: где заканчивается личная трагедия женщины-детоубийцы и начинается трагедия общества? В роли Медеи — Людмила Сидоркевич.

Когда: 1 марта, 19.00
Где: РТБД
Сколько: от 15 рублей

Купить билет

Заглянуть на супрематическую вечеринку


Работа Лазаря Хидекеля

Год столетия знаменитого творческого объединения УНОВИС, созданного в Витебске, выдался високосным. Так совпало, что один из его основателей — художник-супрематист Лазарь Хидекель — родился именно 29 февраля и именно сейчас в Национальном художественном музее проходит первая в Беларуси выставка работ известного авангардиста. По такому поводу в последний день зимы в рамках проекта #UNOVIS100 состоится супрематическая вечеринка. Отпраздновать день рождения Хидекеля приглашаются все желающие: будут танцы, мастер-
классы и творческие активности.

Когда: 29 февраля, 19.00 — 22.00
Где: галерея «Ў» (ул. Октябрьская, 19).
Сколько: бесплатно

А если я не хочу никуда идти?

О, тогда мы засыплем вас горой годных сериалов. Например, вот семь новых российских сериалов, от которых вы точно не сможете оторваться. Мало? Тогда ловите  

Теги: Витебск, Минск
 
 
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Мы не поймем вас, если последний зимний уикенд вы не проведете как следует. Тем более что в столице полно крутых мероприятий. Но остановимся на тех, которые стали...
 
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