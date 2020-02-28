IBU вернул бронзу норвежцам в смешанной эстафете на ЧЕ в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Международный союз биатлонистов (IBU) вернул бронзу норвежцам в смешанной эстафете на ЧЕ после апелляции, сообщает РИА Спорт .



Норвежская команда в четверг, 27 февраля, финишировала в смешанной эстафете третьей, но затем IBU дисквалифицировал норвежскую команду после запроса белорусской стороны и отдал бронзу белорусским биатлонистам. Норвежцы были дисквалифицированы после того, как выяснилось, что один из тренеров команды на последнем круге якобы вытолкнул белоруса Сергея Бочарникова с трассы. В трансляцию данный момент не попал, но свидетель из стана сборной России подтвердил версию белорусской команды. Затем норвежская сторона подала апелляцию.

«После получения протеста апелляционное жюри еще раз рассмотрело всю ситуацию. Приняв во внимание визуальные материалы, а также свидетельские показания, жюри решило принять протест и оставить результаты гонки, которые были зафиксированы на финише», – говорится в заявлении IBU.