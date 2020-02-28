ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Непростое и очень ответственное дело

28.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Уход за пожилыми людьми — непростое и очень ответственное дело. Находясь в плохом самочувствии и наедине со своими проблемами, болеющий нетрудоспособный человек с трудом может контролировать свое настроение. Нередко пожилые люди становятся обидчивыми, замкнутыми, подверженными депрессии, а порой, в силу своей болезни, не могут самостоятельно обслуживать себя, обходиться без посторонней помощи в повседневных делах.

Существует несколько вариантов ухода за пожилыми людьми в домашних условиях — самостоятельно родственниками и близкими, а также при оказании услуг сиделкой. Но, как показывает практика, уход за беспомощным человеком часто становится непосильным испытанием для всей семьи. Это тяжелый труд, который утомляет, лишает права свободно распоряжаться своим временем.

В настоящее время ГУ «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения» оказывает услуги сиделки для граждан, имеющих травмы и заболевания и их последствия, приведшие к резко выраженным ограничениям способностей к самообслуживанию и к самостоятельному передвижению. Услуги предоставляются в дневное время, в будние дни, на платной основе.

Для заключения договора на оказание услуг сиделки нуждающиеся граждане (законные представители) должны обратиться в ГУ «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения» по адресу: г. Несвиж, ул. Ленинская, 115а. Более подробную информацию можно получить по телефону 2-50-54.

Василина МАРТОС,

специалист по социальной работе НРТЦСОН.

 


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уход за пожилыми людьми — непростое и очень ответственное дело. Находясь в плохом самочувствии и наедине со своими проблемами, болеющий
 
Новости дня
Новости разные
 
МАПИД достроил те самые дома в английском стиле в Минске. Как они выглядят и почем квартиры?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Lida.Info
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика