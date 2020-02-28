Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Уход за пожилыми людьми — непростое и очень ответственное дело. Находясь в плохом самочувствии и наедине со своими проблемами, болеющий нетрудоспособный человек с трудом может контролировать свое настроение. Нередко пожилые люди становятся обидчивыми, замкнутыми, подверженными депрессии, а порой, в силу своей болезни, не могут самостоятельно обслуживать себя, обходиться без посторонней помощи в повседневных делах.

Существует несколько вариантов ухода за пожилыми людьми в домашних условиях — самостоятельно родственниками и близкими, а также при оказании услуг сиделкой. Но, как показывает практика, уход за беспомощным человеком часто становится непосильным испытанием для всей семьи. Это тяжелый труд, который утомляет, лишает права свободно распоряжаться своим временем.

В настоящее время ГУ «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения» оказывает услуги сиделки для граждан, имеющих травмы и заболевания и их последствия, приведшие к резко выраженным ограничениям способностей к самообслуживанию и к самостоятельному передвижению. Услуги предоставляются в дневное время, в будние дни, на платной основе.

Для заключения договора на оказание услуг сиделки нуждающиеся граждане (законные представители) должны обратиться в ГУ «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения» по адресу: г. Несвиж, ул. Ленинская, 115а. Более подробную информацию можно получить по телефону 2-50-54.

Василина МАРТОС,

специалист по социальной работе НРТЦСОН.