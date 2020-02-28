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Почему белорусский бизнес работает неэффективно

28.02.2020 00:16 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Эксперты оценили условия, в которых сегодня работает белорусский бизнес, и рассказали, что еще нужно сделать, чтобы он смог работать эффективнее.

«Когда мы говорим об эффективном управлении, мы думаем о результатах, эффективности, но тогда почему 23% субъектов хозяйствования в Беларуси работают убыточно, 46% работают с рентабельностью 1-5% и лишь четверть работают эффективно», – задалась вопросом сопредседатель и директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского Жанна Тарасевич, выступая на деловом форуме в рамках Недели белорусского предпринимательства.

Эксперт признала, что сегодня очень много наболевших вопросов, которые мешают бизнесу эффективно развиваться.

«Есть вопросы к эффективности использования земельных ресурсов, малый и средний бизнес говорит о доступности этой земли и перераспределении ее с точки зрения эффективного использования», – отметила эксперт.

Тяжелым бременем для бизнеса Тарасевич назвала плату за пользование землей.

О такой проблеме как плата за право заключения договоров на аренду земли бизнес уже говорит давно. Тем более, что одна часть субъектов хозяйствования платит немалые суммы, а другая освобождена от уплаты за право аренды, что создает неравные условия.

Вопрос, который много раз поднимался, но так до сих пор и не решен, это повышающие коэффициенты к ставкам налога на землю, добавила она.

Налоги и кадры

«Мы слышим часто, что бизнес говорит о налоговой нагрузке, но это даже не налоговая нагрузка, а фискальная. Да, есть бюджет, и просто снизить ставки налогов невозможно. – продолжила Жанна Тарсасевич. – Систему выплаты социальных отчислений нужно усовершенствовать, к примеру, перераспределить нагрузку между работником и нанимателем».

Наболевшим вопросом, на взгляд эксперта, является также менеджмент предприятий. Как показал опрос, проведенный Бизнес-союзом предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского, только 3% из опрошенных руководителей признали проблему менеджмента на предприятиях. Соответственно, и занимаются этой проблемой только три процента.

Эксперт также рассказала, что к ней часто обращаются с просьбами найти и порекомендовать хорошего экономиста, юриста, аналитика.

«О чем это говорит? Наверное, есть проблемы с системой образования. Пора пересмотреть учебные планы и спросить у нанимателя, какой специалист сегодня требуется. Считаю, что реформы назрели и в образовательной сфере», – отметила директор бизнес-союза.

В целом, нехватка квалифицированных кадров является одной их ключевых проблем на сегодня, подытожила эксперт.

Бизнес разобщен

Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов в свою очередь обратил внимание на то, что созданные при госорганах общественно-консультативных советы, зачастую работают фиктивно.

Раскритиковал эксперт и стратегию малого и среднего предпринимательства, считая, что в ней мало конкретики.

«Это набор мероприятий, где нет самого главного – реального участия бизнеса. Какие бизнесы и в каких направлениях будут развиваться, ничего этого в документе нет, особенно, что касается малого и среднего предпринимательства. Стратегия требует радикальной доработки», – уверен Виктор Маргелов.

В заключение он отметил, что не будет хвалить сегодня и сам бизнес.

«Мы разобщены, не информированы плюс мы почти не способны к совместным действиям», – заключил он.

 
 
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Эксперты оценили условия, в которых сегодня работает белорусский бизнес, и рассказали, что еще нужно сделать, чтобы он смог работать эффективнее.
 
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