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Полный обзор Samsung Galaxy S20 Ultra ценой в три зарплаты белоруса

28.02.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

21 марта стартуют продажи новых флагманских смартфонов Samsung. Топовый Galaxy S20 Ultra оценили в 3399 рублей. Журналист 42.TUT.BY почти неделю использовал новинку как основной смартфон. Ниже — полное мнение о, наверное, одном из самых многообещающих аппаратов производителя за последние годы. Правда, не без оговорок.


Камера — центральный элемент в дизайне

Еще при тестировании относительно бюджетного Galaxy A51 я говорил — примерно так же будут выглядеть и грядущие топовые смартфоны производителя. Ожидания оправдались — серия Galaxy S20 походит друг на друга. Впрочем, топовый Galaxy S20 Ultra выделяется за счет еще более массивного блока с основными камерами.

Этот блок заметно выпирает из корпуса и занимает едва ли не половину свободного пространства. Из-за этого смартфон не может лежать на столе ровно. Впрочем, этот момент нивелируется, если надеть на девайс защитный чехол. Да и в целом: Galaxy S20 Ultra получился достаточно скользким и тяжелым (222 грамма) — так что чехол не помешает в любом случае.


Еще один момент, который необходимо четко осознавать перед покупкой Galaxy S20 Ultra — со смартфоном будет неудобно управляться одной рукой, и в передний карман джинсов он помещается с трудом. Хотя я к устройствам с подобными габаритами давно привык — на них гораздо удобнее как потреблять, так и создавать контент.

Но если вы долгое время пользовались, например, намного более миниатюрным iPhone SE и решили «перескочить» на что-нибудь поновее размером с новый Galaxy S20 Ultra, то сначала повертите его в руках и подумайте — удобно ли вам будет с ним управляться. Но, на мой взгляд, попробовать стоит.

Впрочем, других конструктивных вопросов к эргономике или дизайну смартфона нет. В отличие от Galaxy Note10+, клавиша питания у новинки находится прямо под большим пальцем правой руки — это удобно. Качелька регулировки громкости — на той же стороне корпуса, сверху.


Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев спрятан под дисплеем и, в отличие от прошлогоднего Galaxy S10+, срабатывает ощутимо быстрее — на распознавание владельца тратится меньше секунды.

Кого-то может расстроить отсутствие привычного 3,5-мм разъема для наушников — ведь в прошлогодних Galaxy S10 он был. Но давайте честно: сегодня практически никто из крупных производителей не использует 3,5-мм разъем в своих флагманских устройствах.


Так что отнести это к минусам не рискну. Зато в комплекте с Galaxy S20 Ultra поставляются проводные наушники с USB-C от компании AKG. Звучат они, особенно как для комплектной гарнитуры, отлично — хватает как басов, так и средних и высоких частот. С динамиками также все хорошо — стереопара звучит очень громко, есть ощутимые низкие частоты.

В активе и особенности, присущие другим флагманам. К ним относится защита от воды и пыли по стандарту IP68, а также сдвоенный слот для двух nanoSIM-карт или одной «симки» и карты памяти microSD. Важно, что в Galaxy S20 Ultra присутствует и eSIM — для Android-смартфонов это пока редкость. В общем, «полный фарш».

Замечательный дисплей

Представители Samsung главной «фишкой» Galaxy S20 Ultra, судя по презентации, явно считают основную камеру. Она и правда вышла выдающейся, но об этом позже. Но куда большее значение привносит 6,9-дюймовый Dynamic AMOLED-экран аппарата — ведь именно с ним мы взаимодействуем постоянно.


На экран смартфона производитель нанес защитную пленку

Если вкратце, то дисплей Galaxy S20 Ultra прекрасен. Практически все аспекты, которые важны для пользователя — максимальная яркость, насыщенность цветов, углы обзора, четкость изображения — находятся на максимально доступном на сегодня уровне.

И это не только мое мнение. Обозреватели специализированного ресурса по изучению дисплеев — DisplayMate — назвали панель нового флагмана лучшей из тех, что они когда-либо тестировали. Дисплей Galaxy S20 Ultra, судя по тестам, побил 12 рекордов и завоевал оценку А+.


Слева Galaxy S10+, справа Galaxy S20 Ultra

Другими словами: с экраном Galaxy S20 Ultra приятно работать как в помещении, так и на улице. Панель практически не «выгорает» и не инвертирует цвета, что обычно характерно для AMOLED-матриц. Для кого-то окажется важным, что края слева и справа почти не скруглены. Присутствует только эффект 2,5D-стекла, а не экрана-водопада, как у некоторых китайских брендов.

Впрочем, подобные дифирамбы экранам топовых смартфонов, особенно от Samsung, «выписывают» чуть ли не каждый год. Но именно в линейке Galaxy S20 появилась особенность, отличающая их от экранов большинства других смартфонов — развертка в 120 Гц.

Режим 120 Гц меняет все

Большинство современных смартфонов используют стандартные 60-герцовые дисплеи. Скорее всего, экран с такой разверткой установлен в вашем мобильном устройстве, ноутбуке или, например, рабочем мониторе.

На таком дисплее все действия кажутся достаточно плавными — во всяком случае, дискомфорта не ощущается. Но только до того момента, пока не попробуешь новые 120-герцовые дисплеи. Как раз такая панель устанавливается в Galaxy S20 Ultra — разница видна сразу и невооруженным взглядом.


При включении 120-герцового режима все действия на дисплее смартфона визуально становят мегаплавными — начиная от перелистывания рабочих столов и заканчивая лентой фотографий в Instagram или веб-страниц в браузере. Возникает ощущение, что остальные устройства подтормаживают — анимации в стандартных 60 Гц кажутся дерганными, и забыть разницу лично у меня не получается.

Правда, режим с 120 Гц нужно самостоятельно активировать в настройках смартфона — по умолчанию устройство работает в 60 Гц. Еще один нюанс: аппаратно Samsung Galaxy S20 Ultra поддерживает более высокое QHD-разрешение, но 120 Гц работают только при выборе Full HD-мода.


На такое ухищрение компании пришлось пойти из-за повышенного энергопотребления. И это — один из самых спорных моментов во всем смартфоне.

Время автономной работы

Этот пункт напрямую связан с предыдущим, ведь режим отображения изображения в 120 герцах из-за более серьезной нагрузки на процессор расходует ощутимо больше заряда батареи.

Внушительная емкость аккумулятора смартфона в 5000 мАч помогает незначительно. По нашим тестам, рассчитывать больше чем на четыре-пять часов активного экрана в Samsung Galaxy S20 Ultra в режиме 120 Гц не приходится. Но этого, пускай и без запаса, хватает на день использования, но не больше — вечером смартфон придется ставить на зарядку.


Возможно, ситуация улучшится с будущими обновлениями прошивки, но вряд ли она существенно изменится. Впрочем, решение есть. По тестам некоторых зарубежных техно-ресурсов, если в настройках устройства установить режим отображения в 60 Гц, то автономность существенно улучшается — время работы Galaxy S20 Ultra на одном заряде получится растянуть едва ли не до полутора-двух суток.

Проверить это пока не получилось, но учитывая, что Galaxy Note10+ с похожим по диагонали дисплеем и чуть меньшей батареей (4300 мАч) на одном заряде держался полтора дня, это вполне возможно. Правда, отказываться от режима 120 Гц в угоду автономности лично я не готов — разница c 60 Гц сильнее влияет на опыт взаимодействия с аппаратом. Но решение остается за пользователем.

При этом Galaxy S20 Ultra оснащается быстрой проводной и беспроводной подзарядками. От комплектного адаптера питания (на 25 ватт) от 0 до 100% смартфон заряжается немного больше часа. В активе есть и реверсивная подзарядка других гаджетов от корпуса самого смартфона — все как и в прошлом году.

Максимальная производительность

В версии Galaxy S20 Ultra, которая официально будет продаваться в Беларуси, используется фирменный процессор компании Samsung — Exynos 990 (7-нм техпроцесс). В паре с ним трудится целых 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5, объем встроенного хранилища — 128 ГБ (тип UFS 3.0), видеоускоритель — Mali-G77 MP11. Есть поддержка 5G-сетей.

В синтетическом тесте AnTuTu смартфон набирает около 520 тысяч баллов — если не рекордное, то близкое к тому значение. Правда, в версии для США Galaxy S20 Ultra оснащается процессором Snapdragon 865 от компании Qualcomm. Последний традиционно оказывается немного мощнее (до 580 тысяч баллов в AnTuTu). Судя по сообщению известного блогера Маркуса Браунли, у этой версии также чуть лучше обстоят дела с автономностью.


Но, скорее всего, разница минимальна. Специально выискивать версию на Qualcomm Snapdragon 865 я бы не стал. К тому же, международную версию Galaxy S20 Ultra на Exynos 990 точно нельзя назвать тормозящей. Как уже говорилось выше, смартфон ощущается сверхбыстрым — затруднений с запуском (или вылетом) приложений и игр за несколько дней тестирования выявить не удалось.

Для проформы я попробовал 15 минут поиграть в новый Call of Duty — на максимальных настройках графики падений fps не было. В WOT Blitz на некоторых картах fps иногда опускался до 40 кадров. Но это, вероятно, происходит из-за того, что игра пока не оптимизирована под новое «железо».


Выше — результаты теста на троттлинг (падения производительности при продолжительной высокой нагрузке). Правда, во время теста смартфон сильно нагрелся:

Что умеет камера на 108 Мп

Напомним: Galaxy S20 Ultra оснащается набором из камеры на 108 Мп (f/1.8), перископа на 48 Мп (f/3.5), «ширика» на 12 Мп (f/2.2) и сенсора глубины.


Подробно о возможностях камеры Galaxy S20 Ultra я уже рассказывал в отдельном материале — там есть сравнение ночного режима съемки с Huawei P30 Pro, а также разбор возможностей 100-кратного зуммирования. Если вкратце, то зум в 100x — скорее маркетинговый ход, чем реальная необходимость. Приличные по степени детализации фотографии можно делать при увеличении 2x-4x-10x.

Если абстрагироваться от зума и рассмотреть другие особенности камер Galaxy S20 Ultra, то стоит отметить: несмотря на наличие 108-мегапксельного фотодатчика, смартфон по умолчанию снимает в разрешении 12 Мп. Это достигается путем программного «склеивания» девяти соседних пикселей в один увеличенного размера (2,4µm).

По идее, это должно помочь при фотографировании в условиях недостаточного освещения — ведь чем больше пиксель, тем больше света он захватывает. Большую роль играют и алгоритмы искусственного интеллекта, адаптирующие цветовую палитру и другие показатели вроде четкости фото.

Ниже — серия фотографий, сделанных с включенным ИИ на Galaxy S20 Ultra на полностью автоматических настройках:










А это — те же фото, но сделанные на суперширокоугольный модуль камеры аппарата. Важно, что ИИ поддерживается в и этом режиме:









А еще Galaxy S20 Ultra благодаря ToF-модулю эталонно делает портретные фотографии с размытием фона, очень точно определяя границы объектов на переднем и заднем планах:



Правда, без минусов не обошлось. Издания PC Mag и Input в своих обзорах смартфона указали на проблемы с системой автофокуса: иногда процесс фокусировки занимал слишком много времени, а в некоторых случаях — система вовсе не работала. Аналогичные недостатки заметили и авторы The Verge, уточняет TJournal.

Мы проверили: проблема и правда есть, но системной ее назвать не получается. Автофокус действительно не всегда срабатывает мгновенно, но смазанное фото из-за этого у меня вышло всего раз.

Впрочем, после обращения западных журналистов в Samsung с сообщением о проблеме, там заявили: «Мы постоянно работаем над оптимизацией и улучшением производительности, чтобы обеспечить лучший опыт для пользователей. В рамках этой программы, мы занимаемся и улучшением камер». Так что, вероятно, проблему поправят в одном из обновлений системы.


А вот с фронтальной камерой пока все не так однозначно. Ее разрешение составляет 40 Мп, можно снимать с обычным и чуть более широким углом обзора. Иногда (как правило, на улице) она выдает отличный результат, но в помещениях четкость зачастую падает.

Резюме

Samsung Galaxy S20 Ultra вскоре начнет продаваться за 3399 рублей. Для сравнения — средняя зарплата в Беларуси в январе составила 1 118,1 рублей или 527,7 долларов. США.

За эти деньги устройство предлагает практически все, что сегодня можно ожидать от флагманского устройства — этакая «сборная солянка» из технических особенностей, о появлении которых в смартфонах вряд ли кто-то всерьез задумывался несколько лет назад. Название Ultra полностью оправдывается.


Главные плюсы смартфона: прекрасный большой дисплей, максимальная производительность и выдающаяся система из основных фотомодулей. Впрочем, без доли маркетинга не обошлось — 100-кратный зум вряд ли получится использовать в реальной жизни. Но с увеличением вплоть до 10х проблем нет — такие фото получаются отличного качества за счет технологии гибридного зума.

Но, на мой личный взгляд, главное новшество в Galaxy S20 Ultra — это не камера, а режим отображения картинки в 120 Гц. Благодаря ему опыт взаимодействия пользователя со смартфоном преображается — устройство ощущается супербыстрым, пользоваться аппаратами с обычными 60-герцовыми дисплеями после этого сложно. Разница очевидна и заметна невооруженным глазом.

Но с режимом 120 Гц связан, наверное, самый существенный спорный момент новинки — время автономной работы. Из-за повышенной нагрузки на процессор рассчитывать больше, чем на день работы от одного заряда (4−5 часов активного дисплея), не приходится. Но, с другой стороны, вы в любом случае к концу дня наверняка подключите смартфон к розетке.

Ситуация пока решается только переходом к режиму с отображением картинки в 60 Гц — на одном заряде в таком случае получится протянуть до полутора-двух дней. Возможно, с выходом новых версий прошивок все изменится к лучшему.

К другим особенностям Galaxy S20 Ultra придраться сложно — все «фишки» вроде быстрой проводной и беспроводной подзарядки, громких стереодинамиков, технологии защиты от воды и пыли и даже наличия новомодной eSIM на месте. Не стоит забывать о том, что аппарат поддерживает 5G-сети. Конечно, сейчас это сложно назвать существенным плюсом — в Беларуси и других соседних странах эти сети пока не поддерживаются. Но когда-нибудь это изменится.

За предоставленный на тест смартфон благодарим белорусский офис компании Samsung. Компания не видела материал до публикации и не могла повлиять на результаты тестирования.

Ниже — цены других популярных смартфонов Samsung:

 
 
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21 марта в Беларуси стартуют продажи новых флагманских смартфонов компании Samsung.
 
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