Десятки нарушений выявили сотрудники Ганецевичского РОЧС в ходе мониторинга

Мониторинги проведены на следующих объектах:
- ООО «ЗападХимИнвест» (руководитель – Ромук О.Г.);
- ООО «ГанцевичиДревСтрой» (руководитель – Шульга А.В.);
- ЧТПУП «ГЕЛОдрев» (руководитель – Буяновский А.П.);
- ООО «Горск» (руководитель – Гладкий В.В.);
- ООО «Евроторг в г. Бресте» (руководитель – Монич О.В.);
- ООО «Санта Ритейл» (руководитель – Чуйко А.Н.);
- ООО «Парфюм Трейд» (руководитель – Смирнов Н.П.);
- лицензиат ОАО «Полесьетехинформатика» на торговом объекте ООО «Санта Ритейл» (руководитель – Тимошук А.С.);
- лицензиат Ганцевичское отделение Департамента охраны МВД Республики Беларусь на объектах ООО «Горск» (руководитель – Курилик В.А.);
- лицензиат УП «Барановичский комбинат противопожарных работ» РГОО «БДПО» на торговом объекте ООО «ЗападХимИнвест» магазин «Остров Чистоты», на торговых объектах филиал «Евроторг» в г. Бресте: магазин «Евроопт» по адресу: г. Ганцевичи, ул. Матросова, 65Н-4; магазин «Евроопт» по адресу: г. Ганцевичи, ул. Красноармейская, 15; магазин «Хит» по адресу: г. Ганцевичи, ул. Монтажников, 22А; магазин «Хит» по адресу: г. Ганцевичи, ул. Строителей, 27Г; магазин «Хит» по адресу: аг. Хотыничи, ул. Победы, 8; на торговом объекте ООО «Парфюм Трейд», (руководитель — Копытник Н.Н.).
В ходе мониторинга выявлено следующее нарушение требований пожарной безопасности в ООО «Парфюм Трейд»:
- общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности разработана не в соответствии с действующим ТНПА;
- с работниками не проведены противопожарные инструктажи;
- на путях эвакуации располагается имущество препятствующее безопасной эвакуации.
В ходе мониторинга выявлено следующее нарушение требований пожарной безопасности в ООО «ЗападХимИнвест»:
- общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности разработана не в соответствии с действующим ТНПА.
В ходе мониторинга на объекте ООО «ГанцевичиДревСтрой» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
- в отдельных помещениях электрическое оборудование эксплуатируется не в соответствии с эксплуатационной документацией;
- в отдельных помещениях эвакуационные выходы не обозначены указательными знаками пожарной безопасности;
- помещение кочегарки цеха №2 эксплуатируется не в соответствии с эксплуатационной документацией;
- в отдельных помещениях первичные средства пожаротушения неисправны;
- производственные здания и помещения не доукомплектованы первичными средствами пожаротушения;
- в цехе №1 не произведена очистка от горючей пыли строительных конструкций и технологического оборудования;
- не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа на дверях наружных эвакуационных выходов из бытовых помещений цеха №2;
- допускается эксплуатация производственного корпуса не в соответствии с проектной документацией.
В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности в ЧТПУП «ГЕЛОдрев»:
- не произведена очистка в производственных помещениях от горючей пыли строительных конструкций и технологического оборудования;
- не убраны в противопожарных разрывах между зданиями, сооружениями складирующийся горючий материал;
- допускается курение на объекте не в специально отведенных местах, определенных инструкциями по пожарной безопасности, оборудованных в установленном порядке и обозначенных указателями ”Место для курения“;
- хранятся (складируются) вещества и материалы без учета их агрегатного состояния, совместимости хранения, а также однородности средств тушения;
- не убраны пролитые горючие жидкости в здании цеха с помощью сорбирующих материалов или других пожаробезопасных средств и удалить из здания и территории заправки.
В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности в ООО «Горск»:
- в административном здании (помещение склада) расположено на путях эвакуации имущество, препятствующее эвакуации людей;
- не организована подготовка работников по программам ПТМ;
- не проведена проверка наружного и внутреннего пожарного водоснабжения на предприятии ООО «Горск», с составлением акта;
- не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа наружных эвакуационных дверей в помещениях цеха деревообработки, обивочного цеха, в здании котельной (закрывается при помощи ключа).
В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности в ООО «Евроторг в г. Бресте»:
магазин «Евроопт» по ул. Матросова, г. Ганцевичи
- загроможден эвакуационный выход из складской части здания, ведущий на улицу (осуществляется складирование тары и продукции);
- размещение товаров в торговом зале уменьшает минимальную эвакуационную ширину (менее 1,4 м);
- не обеспечена работоспособность отдельных элементов пожарной автоматики (аккумулятор СПИО «Молния» неисправен);
магазин «Евроопт» по ул. Матросова, г. Ганцевичи
- имеющийся в торговом зале огнетушитель ОП-8 (№1) не опломбирован;
- не проведена подготовка по программам пожарно-технического минимума с Карпеней Виталием Вячеславович, осуществляющим эксплуатацию теплогенерирующего аппарата (отопительного котла);
- не обеспечена работоспособность отдельных элементов пожарной автоматики (СПИО «Молния» не обеспечивает передачу извещений о пожаре на пункт централизованного наблюдения – сим-карта неисправна);
торговый павильон «Хит» по ул. Строителей, г. Ганцевичи
- отсутствует план эвакуации людей из здания при пожаре;
- замок на наружной эвакуационной двери (центральный вход) не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа;
торговый павильон «Хит» по ул. Монтажников, г. Ганцевичи
- отсутствует план эвакуации людей из здания при пожаре;
- замок на наружной эвакуационной двери (центральный вход) не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа;
- загроможден эвакуационный выход из складской части здания, ведущий на улицу (осуществляется складирование тары и продукции);
магазин «Хит» в аг. Хотыничи
- план эвакуации не соответствует предъявляемым требованиям (не указаны телефоны руководителя и ответственного дежурного);
- замок на наружной эвакуационной двери (центральный вход) не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа;
- на путях эвакуации из помещения котельной размещается имущество, препятствующее безопасной эвакуации (размещено холодильное оборудование, осуществляется складирование тары и товаров).
В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности в ООО «Санта Ритейл»:
- имеющиеся планы эвакуации разработаны не соответствии с действующим ТНПА;
- размещение товаров в торговом зале уменьшает минимальную эвакуационную ширину (менее 1,4 м).
В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности лицензиата ОАО «Полесьетехинформатика» на торговом объекте ООО «Санта Ритейл»:
- не обеспечено проведение внепланового контроля качества технического обслуживания установки пожарной автоматики;
- не обеспечено ведение журнала учёта вызовов, журнала проверки знаний обслуживающего и оперативного персонала;
- не обеспечено проведение инструктажа оперативного (дежурного) персонала объекта с отметкой в журнале проверки знаний обслуживающего и оперативного персонала;
- не обеспечено проведение работ в полном объёме в соответствии с регламентами №1 и №2.
Руководителю субъекта хозяйствования, на котором выявлены нарушения по результатам проведённого мониторинга, направлены рекомендации по их устранению.
В ходе мониторинга лицензиата Ганцевичское отделение Департамента охраны МВД Республики Беларусь на объектах ООО «Горск» и лицензиата УП «Барановичский комбинат противопожарных работ» РГОО «БДПО» на торговом объекте ООО «ЗападХимИнвест» магазин «Остров Чистоты», на торговых объектах филиал «Евроторг» в г. Бресте: магазин «Евроопт» по адресу: г. Ганцевичи, ул. Матросова, 65Н-4; магазин «Евроопт» по адресу: г. Ганцевичи, ул. Красноармейская, 15; магазин «Хит» по адресу: г. Ганцевичи, ул. Монтажников, 22А; магазин «Хит» по адресу: г. Ганцевичи, ул. Строителей, 27Г; магазин «Хит» по адресу: аг. Хотыничи, ул. Победы, 8, на торговом объекте ООО «Парфюм Трейд», нарушений правил пожарной безопасности не выявлено.
В целях контроля устранения выявленных ранее нарушений проведен повторный мониторинг ООО «Хотыничи» (руководитель – Сергиеня М.Г.) по результатам которого не устранено следующее нарушение:
- не организована подготовка работников по программам пожарно-технического минимума;
- электрооборудование эксплуатируется не в соответствии с эксплуатационной документацией;
- не обозначены эвакуационные выходы указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами, из здания проходной МТП аг. Хотыничи, ремонтных мастерских МТП аг. Хотыничи;
- имеющийся план эвакуации в административном здании аг. Хотыничи не соответствует требованиям действующего ТНПА;
- отсутствует план эвакуации в здании проходной МТП аг. Хотыничи;
- отсутствует стенд с информацией о пожарной безопасности в административном здании аг. Хотыничи;
- в отдельных зданиях ОАО «Хотыничи» имеющиеся первичные средства пожаротушения неисправны;
- отдельные здания ОАО «Хотныичи» не доукомплектованы требуем количеством первичных средств пожаротушения.
В целях контроля устранения выявленных ранее нарушений проведены повторные мониторинги на следующих объектах по результатам которых предложенные противопожарные мероприятия выполнены в полном объеме:
- ЧТУП «Полесьеопторг» (руководитель – Иванов Д.С.);
- ООО «Торговая сеть Твой» (руководитель – Соколов А.А.);
- ОАО «Белагропромбанк» (руководитель – Карпович Л.С.).
Ганцевичский РОЧС