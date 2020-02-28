Уникальная операция: врачи из Беларуси удлинили голень маленькому ребенку

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уникальная операция. Белорусские врачи первыми в странах Содружества смогли удлинить голень двухлетнему ребенку. Помогла специальную конструкция, которую также разработали в Беларуси. Подробнее – в материале корреспондента «МИР 24» Ольга Баранова.

Гаечный ключ теперь среди игрушек Мирославы. А стальная конструкция на ножке ее больше не пугает. С ней малышка уже почти месяц.



«Каждый день мы крутим эти вот гайки шесть раз в день с перерывом в три часа. Вот здесь, здесь и здесь крутим. Ножка удлиняется за день на один миллиметр», – рассказала мама Мирославы Оксана Масель.



У Мирославы нет малой берцовой кости, а одна нога с рождения короче второй. К двум годам разница достигла пяти сантиметров! Свои первые шаги, и без того сложные, девочка делала в специальной обуви.



«Эта туфелька обычная, а эта с компенсацией длины. Здесь три сантиметра набито. Пять не могли – она бы такую платформу просто не подняла. А остальную обувь мы уже шили в протезном центре, там уже подошва скрыта, чтобы, знаете, лишние взгляды не привлекать», – отметила мама Мирославы Оксана Масель.



Оксана обращалась в зарубежные клиники. Операция там стоит десятки тысяч долларов. В Беларуси бесплатно, но пришлось бы ждать, когда девочке исполнится хотя бы шесть лет. Чтобы не терять время, ученые Белорусского национального технического университета за несколько месяцев сделали для Мирославы уменьшенную копию аппарата Илизарова.



«Аппарат изготовлен из специально имплантируемой стали. Она используется в наших медицинских учреждениях и за рубежом. Легче аналогичных аппаратов для детей 5-6 лет практически в три раза. Его вес один килограмм 100 граммов», – указал начальник опытно-механического участка медицинских изделий Белорусского национального технического университета Владимир Уласевич.



За операцию взялся Георгий Бродко – хирург почти с пятидесятилетним стажем. Он был учеником того самого Гавриила Илизарова – легендарного советского ортопеда. Операция длилась почти час. Подобные вмешательства здесь проходят каждую неделю. Вот только двухлетней крохе это делают впервые в СНГ, говорят врачи.



«Вот снимочек ребенка. Между фрагментами кости, пересеченной нами, образовалось пространство. И мы вот сейчас тут такой «туман» между косточками видим – это новая образующаяся кость», – рассказал заведующий отделением республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Георгий Бродко.



После операции нога Мирославы удлинилась уже на сантиметр. В больнице девочка проведет еще как минимум месяц. А уже через год, планирует мама, Мира обязательно пойдет в детский сад в самых красивых туфлях без громоздкой подошвы.

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