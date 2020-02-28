Западные эксперты призвали Россию подумать о «третьем пути» для Беларуси. Что они предлагают?

ссылке здесь ). В Москве, в ИМЭМО РАН, состоялась презентация 170-страничного экспертного доклада «Пересмотр регионального порядка в постсоветской Европе и Азии» (он доступен по).





Исследование было инициировано корпорацией RAND совместно с региональным офисом немецкого Фонда имени Фридриха Эберта по вопросам сотрудничества и мира в Европе. RAND — это американская некоммерческая организация, которая выполняет функции стратегического исследовательского центра, работающего по заказам правительства США, их вооружённых сил и связанных с ними организаций.





gazetaby.com В докладе пишется о том, как выглядел бы «третий путь» для Беларуси, пишет





Эксперты допускают, что при резких переменах во внутриполитическом или международном контексте новое руководство нашей страны «чисто теоретически могло бы даже стремиться к выходу из ОДКБ».









– В условиях нынешней архитектуры безопасности Запад приветствовал бы такой поворот событий и использовал бы его для углубления взаимоотношений с Беларусью, а Россия восприняла бы это как угрозу, причем не только для своей роли в регионе, но и для внутренней стабильности и национальной безопасности. Несложно представить, что Россия может использовать силу для предотвращения такого исхода,— отмечается в докладе. – Однако также понятно, что за такие действия она заплатила бы высокую цену.





По аналогии с Украиной, конфликт с Беларусью разрушил бы популярность России в стране, посеял бы постоянную нестабильность на границе и с большой вероятностью взвалил бы на плечи России еще одно экономическое бремя с необходимостью в серьезном субсидировании. Это привело бы к новым виткам западных санкций и, вероятно, увеличило бы присутствие сил НАТО на российской границе. В конечном итоге такое развитие событий не встретило бы особого одобрения в самой России, но перспективы выхода Беларуси из союза и ее потенциальное стремление к членству в НАТО не оставили бы Москве другого выбора.





Пересмотр архитектуры регионального порядка, по мнению экспертов, дал бы России такой выбор. В таком случае официальный Минск мог бы поставить перед мировым сообществом вопрос о статусе нейтральной страны.





– Эти меры обеспечили бы безопасность страны, а также гарантировали бы, что, несмотря на выход из союза с Россией, Беларусь не перейдет в западный лагерь. Взамен ее безопасность и статус неприсоединения гарантиро лись бы всеми крупными державами. Разумеется, для России было бы непросто согласиться с таким вариантом, но он все же был бы гораздо более приемлемым, чем альтернатива, – отмечается в докладе.









По словам источников Коммерсанта в госструктурах России, идеи западных экспертов, содержащиеся в названном докладе, «содержат рациональное зерно», но «наивны» и «нереализуемы в нынешних условиях».





Напомним, что в последнее время происходит нормализация отношений между Беларусью и США. Месяц назад Минск посетил госсекретарь США Майкл Помпео, что свидетельствует о возросшем интересе Вашингтона к нашему региону и заинтересованности в сохранении суверенитета Беларуси.



