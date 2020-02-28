Минское «Динамо» провело худший сезон в истории. Этому есть оправдание?

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» наконец-то завершило худший сезон во всей КХЛовский истории клуба. «Зубры» били один антирекорд за другим, растеряли кучу болельщиков, но продолжали уверять в правильности своего пути. Сейчас самое время подвести итоги провального чемпионата и подумать, как клубу жить дальше.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сезон действительно был таким правильным?

Не все внимательно следили за «Динамо» в этом сезоне, поэтому на примере антирекордов клуба объясним, насколько все было плохо.

«Динамо» впервые в истории заняло последнее место в КХЛ.

Команда выиграла всего 14 матчей — антирекорд. Проиграла — 48. Тоже антирекорд.

«Зубры» набрали всего 39 очков — антирекорд.

Команда пропустила 232 шайбы. Исторический антирекорд КХЛ.

5 372 зрителя на матче с «Витязем». Так мало «Минск-Арена» на матчах «Динамо» никогда не собирала.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

12 поражений подряд. Так много не было никогда.

1:9 от «Салавата Юлаева — самое крупное поражение в истории команды.

«-31» Райана Спунер — худший показатель полезности в истории минского «Динамо». И худший для нападающих в истории КХЛ.

4 шайбы за 86 секунд пропустила команда в игре с ЦСКА. И такого скорострела никогда не было.

86,7% отраженных бросков Дэнни Тэйлора. Это худший показатель среди всех вратарей КХЛ. Более того, никогда в истории «Динамо» ни один голкипер не играл так плохо. Сразу уточним, что в этом рейтинге учитываются только вратари, отыгравшие хотя бы 10 матчей в сезоне.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Никогда еще основные центрфорварды (не менее 250 вбрасываний за сезон) не играли так плохо на точке, как Райан Спунер. Он выиграл лишь 42,4% вбрасываний.

Минское «Динамо» — единственная команда КХЛ, где ни один вратарь не смог отбить хотя бы 90% бросков.

Команда третий сезон подряд не может выйти в плей-офф. Еще один антирекорд.

Чем клуб объяснял неудачи?

Среди объективных причин поражения клубом назывались две: низкий бюджет и ставка на молодежь. Впрочем, зарплатная ведомость команды, как оказалось, не самая низкая в КХЛ. У рижского «Динамо», череповецкой «Северстали» и владивостокского «Адмирала» бюджет еще меньше, но все они в таблице выше минчан. Так что по соотношению цены и качества «зубры» сработали неудачно.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Про молодежь мы уже много писали, наглядно объясняя, почему причина не в этом . Юные хоккеисты «Динамо» не были худшими в составе. Владислав Еременко, Игорь Мартынов, Павел Денисов, Дмитрий Дерябин заслужили место на льду не потому, что они моложе остальных. Просто их уровень уже не уступает подготовке более опытных белорусских хоккеистов, не получивших контракт в «Динамо».

Давайте будем честны: такому результату нет никаких оправданий. И разве не бóльшим, чем молодежь, разочарованием стала игра возрастных белорусов и многих иностранцев?

Легионерские подписания «Динамо» вообще сплошь мимо: двухлетние контракты Дэнни Тэйлора и Джо Морроу — полное фиаско, Райан Спунер был хорош у чужих ворот, но отвратителен у своих, Шейн Принс хорошо провел старт и концовку «регулярки», но в течение 40 матчей между ними показывал игру уровня Хоккейной лиги восточного побережья, Франсис Паре и вовсе впечатлил только в первые пару недель сезона, Марк-Андре Граньяни все также хорош в большинстве, но в обороне ошибался не меньше, чем молодые белорусы, Стефан Элиотт пропустил почти весь сезон из-за травмы, Юнас Энрот, Дрю Шор и Тему Пулккинен покинули команду еще в прошлом году.

Кстати, напомним, что «Динамо» твердо намеревалось играть в пять легионеров.

«Динамо» нацеливалось на развитие молодежи. Получилось?

Скорее нет, чем да. Шанс действительно получили многие, но в течение сезона стабильно играли лишь двое: Игорь Мартынов и Владислав Еременко. Добавим к ним и Дмитрия Дерябина с Павлом Денисовым, которые пропустили часть сезона из-за травм. Увы, никто из этой четверки не сделал значительного шага вперед.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Владислав Еременко остался на том же уровне, что и в начале сезона со всеми своими плюсами (умение двигать шайбу и подключаться к атакам) и минусами (ляпы в обороне и проигрыши в силовой борьбе).

Игорь Мартынов начинал сезон в ведущих звеньях с 15-минутным айс-таймом. К февралю его игровое время упало в три раза. Последние семь матчей форвард провел без набранных очков.

Дмитрий Дерябин также остался на прежнем уровне. Возможно, прогрессу помешала травма.

Павел Денисов шокировал всех на предсезонке, но после заключения контракта с «Динамо» его прогресс замедлился. Выдавал отдельные неплохие поединки, но шаг вперед оказался едва заметным.

Что касается остальных, то своими шансами закрепиться в «Динамо» они в большинстве своем не воспользовались. Ничего похожего на прогресс Дмитрия Буйницкого годичной давности мы не увидели.

Это особенно досадно, если учесть, как много внимания уделяется развитию индивидуальных качеств молодых игроков на тренировках. Значит, вопрос к качеству этих занятий.

Вудкрофта надо оставлять?

Ответ на этот вопрос ярко вырисовывается из предыдущих пунктов. К сожалению, канадский специалист не добился ни одной из поставленных целей. Команда не просто не вышла в плей-офф, а громко провалилась, работа с молодежью не привела к прогрессу хоккеистов, система игры за год так и не была выстроена: по ходу сезона «Динамо» играло все хуже и хуже.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Удивительно, но по ходу сезона руководство «зубров» выдало Вудкрофту безграничный кредит доверия. Тренеру, который провалился во всех клубах кроме «Динамо» в сезоне-16/17. Если кто забыл, напомню, что в тот раз минчанам пришлось выйти за рамки бюджета, потратив кучу денег в «регулярке», но в плей-офф команду все равно ждал провал. В Германии и Швейцарии у Вудкрофта ничего не вышло, причем фейлы были такими громкими, что в прошлом сезоне канадцу вообще никого не доверили тренировать.

По ходу нынешнего чемпионата и сам Крэйг, и хоккеисты «Динамо» постоянно твердили одно и то же: тренеру не удалось достучаться до команды, а хоккеисты играют, как хотят, а не как их просят. С каждым новым поражением мы получали новые доказательства того, что идеи Вудкрофта отторгаются командой, а канадец даже месяцы спустя вспоминал про победу над «Йокеритом», как о единственном доказательстве собственной правоты.

Попытки журналистов намекнуть на неэффективность системы лишь выводили Крэйга из себя. В лучшем случае, он просто переводил разговор на другие отстраненные темы. Разговоры с болельщиками у Вуди тоже не задались: он ограничивался простым «Sorry» и скрывался в автобусе.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

У Вудкрофта есть действующий контракт на следующий сезон, что вряд ли это можно считать хорошей новостью для белорусского хоккея. Заваливший всю работу канадец будет готовить команду накануне домашнего чемпионата мира. Из всех возможных кандидатур доверились почему-то именно ему.

В этой связи тревожно звучат сообщения о намерении «Динамо» пригласить самых ярких молодых игроков Беларуси: Алексея Протаса и Владислава Колячонка. Два хоккеиста, которые целенаправленно идут в Северной Америке к НХЛ, могут оказаться у тренера, под руководством которого другая талантливая молодежь в этом сезоне топталась на месте. Риск остановить прогресс лучших белорусских проспектов десятилетия — не слишком ли это большая цена для спасения репутации Вудкрофта?

Этот сезон провален. Что дальше делать минскому «Динамо»?

Это прозвучит странно, но у минского «Динамо» нет другого выхода, кроме как продолжать идти по выбранному год назад пути. Бюджет клуба в следующем сезоне вряд ли станет выше. При таких финансовых возможностях даже с 15 легионерами не удастся стать хотя бы середняком КХЛ.

И если уж борьба в нижней части таблицы неизбежна, то пусть она хотя бы приност пользу белорусскому хоккею. Дальнейшая ставка на молодежь, подписание легионеров в возрасте до 27 лет с возможностью продажи прав более богатым клубам, обкатка лучших игроков из местного чемпионата — это лучший путь, учитывая неспособность конкурировать с топами на рынке.



Дмитрий Басков. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В этом сезоне мы нередко критиковали руководство «Динамо», но отдадим должное Дмитрию Баскову, который верен своим идеям даже в столь смутные времена, и заодно пожелаем успехов в их реализации. Для этого критически важно будет сделать ставку на специалистов, эффективность работы которых будет отображаться на табло, а не в красивых цитатах для соцсетей или количестве подарочных шоколадок.