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Минское «Динамо» провело худший сезон в истории. Этому есть оправдание?
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» наконец-то завершило худший сезон во всей КХЛовский истории клуба. «Зубры» били один антирекорд за другим, растеряли кучу болельщиков, но продолжали уверять в правильности своего пути. Сейчас самое время подвести итоги провального чемпионата и подумать, как клубу жить дальше.
Сезон действительно был таким правильным?
Не все внимательно следили за «Динамо» в этом сезоне, поэтому на примере антирекордов клуба объясним, насколько все было плохо.
Чем клуб объяснял неудачи?
Среди объективных причин поражения клубом назывались две: низкий бюджет и ставка на молодежь. Впрочем, зарплатная ведомость команды, как оказалось, не самая низкая в КХЛ. У рижского «Динамо», череповецкой «Северстали» и владивостокского «Адмирала» бюджет еще меньше, но все они в таблице выше минчан. Так что по соотношению цены и качества «зубры» сработали неудачно.
Про молодежь мы уже много писали,
Давайте будем честны: такому результату нет никаких оправданий. И разве не бóльшим, чем молодежь, разочарованием стала игра возрастных белорусов и многих иностранцев?
Легионерские подписания «Динамо» вообще сплошь мимо: двухлетние контракты Дэнни Тэйлора и Джо Морроу — полное фиаско, Райан Спунер был хорош у чужих ворот, но отвратителен у своих, Шейн Принс хорошо провел старт и концовку «регулярки», но в течение 40 матчей между ними показывал игру уровня Хоккейной лиги восточного побережья, Франсис Паре и вовсе впечатлил только в первые пару недель сезона, Марк-Андре Граньяни все также хорош в большинстве, но в обороне ошибался не меньше, чем молодые белорусы, Стефан Элиотт пропустил почти весь сезон из-за травмы, Юнас Энрот, Дрю Шор и Тему Пулккинен покинули команду еще в прошлом году.
Кстати, напомним, что «Динамо» твердо намеревалось играть в пять легионеров.
«Динамо» нацеливалось на развитие молодежи. Получилось?
Скорее нет, чем да. Шанс действительно получили многие, но в течение сезона стабильно играли лишь двое: Игорь Мартынов и Владислав Еременко. Добавим к ним и Дмитрия Дерябина с Павлом Денисовым, которые пропустили часть сезона из-за травм. Увы, никто из этой четверки не сделал значительного шага вперед.
Владислав Еременко остался на том же уровне, что и в начале сезона со всеми своими плюсами (умение двигать шайбу и подключаться к атакам) и минусами (ляпы в обороне и проигрыши в силовой борьбе).
Игорь Мартынов начинал сезон в ведущих звеньях с 15-минутным айс-таймом. К февралю его игровое время упало в три раза. Последние семь матчей форвард провел без набранных очков.
Дмитрий Дерябин также остался на прежнем уровне. Возможно, прогрессу помешала травма.
Павел Денисов шокировал всех на предсезонке, но после заключения контракта с «Динамо» его прогресс замедлился. Выдавал отдельные неплохие поединки, но шаг вперед оказался едва заметным.
Что касается остальных, то своими шансами закрепиться в «Динамо» они в большинстве своем не воспользовались. Ничего похожего на прогресс Дмитрия Буйницкого годичной давности мы не увидели.
Это особенно досадно, если учесть, как много внимания уделяется развитию индивидуальных качеств молодых игроков на тренировках. Значит, вопрос к качеству этих занятий.
Вудкрофта надо оставлять?
Ответ на этот вопрос ярко вырисовывается из предыдущих пунктов. К сожалению, канадский специалист не добился ни одной из поставленных целей. Команда не просто не вышла в плей-офф, а громко провалилась, работа с молодежью не привела к прогрессу хоккеистов, система игры за год так и не была выстроена: по ходу сезона «Динамо» играло все хуже и хуже.
Удивительно, но по ходу сезона руководство «зубров» выдало Вудкрофту безграничный кредит доверия. Тренеру, который провалился во всех клубах кроме «Динамо» в сезоне-16/17. Если кто забыл, напомню, что в тот раз минчанам пришлось выйти за рамки бюджета, потратив кучу денег в «регулярке», но в плей-офф команду все равно ждал провал. В Германии и Швейцарии у Вудкрофта ничего не вышло, причем фейлы были такими громкими, что в прошлом сезоне канадцу вообще никого не доверили тренировать.
По ходу нынешнего чемпионата и сам Крэйг, и хоккеисты «Динамо» постоянно твердили одно и то же: тренеру не удалось достучаться до команды, а хоккеисты играют, как хотят, а не как их просят. С каждым новым поражением мы получали новые доказательства того, что идеи Вудкрофта отторгаются командой, а канадец даже месяцы спустя вспоминал про победу над «Йокеритом», как о единственном доказательстве собственной правоты.
Попытки журналистов намекнуть на неэффективность системы лишь выводили Крэйга из себя. В лучшем случае, он просто переводил разговор на другие отстраненные темы. Разговоры с болельщиками у Вуди тоже не задались: он ограничивался простым «Sorry» и скрывался в автобусе.
У Вудкрофта есть действующий контракт на следующий сезон, что вряд ли это можно считать хорошей новостью для белорусского хоккея. Заваливший всю работу канадец будет готовить команду накануне домашнего чемпионата мира. Из всех возможных кандидатур доверились почему-то именно ему.
В этой связи тревожно звучат сообщения о
Этот сезон провален. Что дальше делать минскому «Динамо»?
Это прозвучит странно, но у минского «Динамо» нет другого выхода, кроме как продолжать идти по выбранному год назад пути. Бюджет клуба в следующем сезоне вряд ли станет выше. При таких финансовых возможностях даже с 15 легионерами не удастся стать хотя бы середняком КХЛ.
И если уж борьба в нижней части таблицы неизбежна, то пусть она хотя бы приност пользу белорусскому хоккею. Дальнейшая ставка на молодежь, подписание легионеров в возрасте до 27 лет с возможностью продажи прав более богатым клубам, обкатка лучших игроков из местного чемпионата — это лучший путь, учитывая неспособность конкурировать с топами на рынке.
В этом сезоне мы нередко критиковали руководство «Динамо», но отдадим должное Дмитрию Баскову, который верен своим идеям даже в столь смутные времена, и заодно пожелаем успехов в их реализации. Для этого критически важно будет сделать ставку на специалистов, эффективность работы которых будет отображаться на табло, а не в красивых цитатах для соцсетей или количестве подарочных шоколадок.
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«Зубры» били один антирекорд за другим, растеряли кучу болельщиков, но продолжали уверять в правильности своего пути. Сейчас самое время подвести итоги...
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