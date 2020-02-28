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В Беларуси зарегистрирован первый случай коронавируса

28.02.2020 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси зарегистрирован первый случай коронавируса, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

В Беларуси зарегистрирован первый случай коронавируса
Вирус сбыл выявлен при лабораторном типировании 27 февраля у одного из граждан Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля.

Пациент и контактировавшие с ним лица, помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно.

"При лабораторном типировании 27 февраля был выявлен вирус у одного из граждан Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица, помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно", - пояснили в Минздраве.

Учитывая ухудшение эпидемической обстановки в Южной Корее, Иране и Италии министерством здравоохранения Республики Беларусь было принято решение проводить обследования и лабораторную диагностику всех граждан, прибывающих из указанных стран в период с 20 февраля.

Сейчас в Беларуси проводятся санитарно-эпидемические мероприятия направленные на недопущение распространения коронавируса 2019-nCoV, заверили в пресс-службе министерства здравоохранения

Паниковать не надо. Но особенно осторожными нужно быть пожилым людям. Обнародованы данные о смертности от коронавируса. Именно пожилые люди находятся в зоне риска. 
 
 
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В Беларуси зарегистрирован первый случай коронавируса, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
 
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