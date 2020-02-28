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Число агроусадеб в Беларуси за 2019 год выросло на 11,6%

28.02.2020 08:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Число агроусадеб в Беларуси за 2019 год выросло на 11,6%
Фото из открытых источников

«Развитие агроэкотуризма характеризуется положительной динамикой. Мы видим несомненный рост количества агроусадеб. По состоянию на 1 января 2020 года их число выросло на 11,6% и составило почти 2,8 тыс.», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на Виталия Грицевича.

Белорусские агроусадьбы в 2019 году посетили более 514 тыс. человек (+ 22% к 2018 году).

«Почти 60 тыс. человек из 78 стран побывали в усадьбах и оценили наш отдых. Большинство из них граждане России, однако их число снижается и увеличивается доля туристов из других государств». 

Число агроусадеб в Беларуси за 2019 год выросло на 11,6%
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Теги: Брест
 
 
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