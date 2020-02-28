Число агроусадеб в Беларуси за 2019 год выросло на 11,6%

«Развитие агроэкотуризма характеризуется положительной динамикой. Мы видим несомненный рост количества агроусадеб. По состоянию на 1 января 2020 года их число выросло на 11,6% и составило почти 2,8 тыс.», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на Виталия Грицевича.

Белорусские агроусадьбы в 2019 году посетили более 514 тыс. человек (+ 22% к 2018 году).