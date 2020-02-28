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Белорус Евгений Королек выиграл золото ЧМ по велоспорту на треке

28.02.2020 08:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорус Евгений Королек, по ходу решающей гонки продемонстрировавший все свои положительные качества, выиграл золото чемпионата мира по велоспорту на треке в дисциплине скрэтч

Об этом сообщает корреспондент БЕЛТА.  

Белорус показал итоговое время 16 мин. 59 сек. Серебро выиграл итальянец Симоне Консонни. Бронза досталась испанцу Себастьяну Мора Ведри. Скрэтч - индивидуальный вид велотрековой гонки с массового старта на дистанцию не более 15 км у мужчин и 10 км у женщин. 
Победителем объявляется пришедший к финишу первым. Отставшие на круг снимаются с соревнования. Если лидер по ходу гонки обогнал на круг всех остальных соперников, то гонка считается завершенной, лидер - победителем, а последние двое обогнанных - призерами. Медали в скрэтче на чемпионатах Мира разыгрываются с 2002 года. На ЧМ по велоспорту на треке, который проходит в Берлине с 26 февраля по 1 марта, разыгрываются 19 комплектов наград - 10 в состязаниях мужчин и 9 среди женщин. На них претендуют более 600 участников из 45 стран
 
 
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Белорус Евгений Королек, по ходу решающей гонки продемонстрировавший все свои положительные качества, выиграл золото чемпионата мира по велоспорту на треке в...
 
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