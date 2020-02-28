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Президент Монголии подарил Си Цзиньпину 30 тысяч баранов
Источник материала: Партизан
Цзиньпин поблагодарил за такой символичный подарок и процитировал Конфуция: если я приму каплю, верну в ответ реку.
© CC0 / Pixabay / afnewsagency
Как
Баттулга в настоящее время находится с официальным визитом в Китае. В четверг он провел переговоры со своим коллегой в Доме народных собраний.
После них президент Монголии вручил Цзиньпину сертификат о передаче КНР в дар 30 тысяч баранов.
Баттулга заявил, что данное пожертвование является символом поддержки "Вечного соседа" в его борьбе с коронавирусом COVID-19.
Цзиньпин поблагодарил за такой подарок и процитировал Конфуция: "Если я приму каплю, верну в ответ реку".
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Цзиньпин поблагодарил за такой символичный подарок и процитировал Конфуция: если я приму каплю, верну в ответ реку.
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