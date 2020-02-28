Курсы по интернет-маркетингу в Минске: ТОП-10 школ 2020

Успех в бизнесе сегодня невозможен без раскрутки в интернете. Однако разобраться самостоятельно в многочисленных способах продвижения практически нереально. Для этого можно пойти на курсы по интернет-маркетингу. Но выбрать хорошие не так-то и просто.
В целом, интернет-маркетинг актуален сегодня как никогда. Работая маркетологом в сети можно зарабатывать немалые деньги. Поэтому курсы — это реальная возможность получить прибыльную и интересную работу, либо помочь продвижению своего бизнеса. По окончанию обучения вам будет просто разобраться с основными принципами работы интернет-маркетинга. Проблема самостоятельного обучения в том, что сейчас слишком много информации по этой теме, а толкового мало.
В статье представлен ТОП лучших курсов по интернет-маркетингу в Минске. Чтобы определить самое эффективное обучение и составить рейтинг крутых курсов, мы использовали следующие критерии:
- продолжительность обучения;
- стоимость (есть ли возможность получить рассрочку);
- формат обучения;
- программа и ее особенности.
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Курсы от EDUGUSAROV
Уникальный курс по интернет-маркетингу от центра GUSAROV EDU. Самое главное, что в ходе обучения студенты получают массу практической информации. Полученные знания применяются тут же на практике, а после внедряются в проекты.
Важно! Программа курсов не имеет аналогов в Беларуси! Обучение состоит из 20% теории и 80% практики, включая разбор домашних заданий и работу с настоящими и собственными проектами.
Курсы научат вас составлять портрет клиента, подбирать целевую аудиторию и каналы под свой бизнес, разрабатывать отдельную стратегию продвижения, в зависимости от тематики и массовости. По окончанию обучения вы будете владеть основными методами поискового продвижения, с легкостью сможете отличать форматы интернет-рекламы, узнаете о преимуществах email-маркетинга и пр.
Продолжительность курса: 3 месяца, посещение занятий 2 раза в неделю по 2 академических часа.
Стоимость обучения: 900 рублей. Можно рассчитывать на скидку, если забронировать курс заранее. Центр предоставляет рассрочку на обучение от 3 до 6 месяцев.
Группы формируются от 8 до 14 человек в возрасте 22-40 лет.
На курсах обучают 6 преподавателей, чем они и примечательны. Вы можете выбрать своего преподавателя. Хэдлайнер обучения — Андрей Гусаров, учредитель агентства GUSAROV, ментор года на Всемирной неделе предпринимательства по итогам зрительского голосования, спикер многочисленных конференций по интернет-маркетингу, консультант ЕБРР. По результатам 2018- 2019 года Гусаров вошел в топ-5 самых влиятельных спикеров в области digital-маркетинга по версии Aspeak.ru.
Формат курсов: очное дневное обучение.
Адрес курса: Минск, Победителей 103, Виктория Олимп.
На какого рассчитан курс?
- Обучение отлично подойдет для владельцев бизнеса, руководителей проектов и маркетологов различного уровня.
- Для тех, кто хочет работать в сфере интернет-маркетинга, и только начинает свой профессиональный путь.
По окончанию курсов выдается сертификат.
Программа предусматривает больше практических знаний, которые вы получаете в ходе выполнения заданий на занятиях. В качестве домашнего задания — чтение теории и просмотр тематических видео.
Курс по интернет-маркетингу включает:
- Введение (знакомство с основными понятиями интернет-маркетинга).
- Планирование.
- Понятие конкурентного анализа.
- Юзабилити сайта.
- Ориентация бизнеса.
- Конверсия.
- Инструменты привлечения трафика на сайт.
- Маркетинговые коммуникации в интернете.
- Медиа-планирование и E-mail-маркетинг.
- Анализ эффективности.
- Сервисы аналитики.
Программа включает обучение и SEO-продвижению: понятие поисковых систем и рынка поискового маркетинга; разбор принципов работы поисковых систем; сбор семантического ядра; настройка сайта и поисковой бенчмаркинг; виды сайтов, возможности страниц; оптимизация домена и многое другое.
В программе предусмотрено и обучение PPC: знакомство с системами веб-аналитики; понятие конверсии; как работает контекстная реклама в Google и в Яндекс; ценообразование; какие есть площадки для показа рекламы; как собирать статистику и делать ставки.
Отметим, что в обучении контекстной рекламе, начиная с 6 занятия, предусмотрено то, что маркетологу придется работать с рекламными кампаниями постоянно. Поэтому в курс включено два блока по контекстной рекламе: 1.настройка; 2.ведение.
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Курс в IT Academy
Компания IT-Academy работает с 2010 года, а сегодня признана многими лучшим центром в сфере IT-образования. Недавно компания стала первым в Беларуси призером WSIS Forum.
Предлагаем курсы для начинающих маркетологов, готовит специалистов международного уровня. По окончанию обучения студенты могут найти работу в белорусских и иностранных IT-компаниях.
Продолжительность курса зависит от выбранной формы обучения:
- дистанционная длится 3 месяца или 55 учебных часов,
- вечерняя займет всего 1 месяц и тех же 55 учебных часов.
И очная, и дистанционная формы обучения открыты в Минске.
Стоимость обучения — для дистанционной формы обучения 589 BYN, для вечерней — 620 BYN.
В группу набирается достаточное количество человек: до 10 при дистанционном обучении, и до 18 при вечерней форме.
Преподавателями курса являются опытные интернет-маркетологи, которые разработали свою программу развития и не первый год ведут успешный бизнес.
- Наталья Пискунова — владелец собственного бизнеса, консультант по развитию и маркетингу в других компаниях. Эксперт в сфере интернет-маркетинга и малобюджетного маркетинга.
- Назар Шегда — руководитель многочисленных проектов, много лет работает в интернет-индустрии, является сертифицированным специалистом по amoCRM и Яндекс.Директ.
На какого рассчитан курс?
На начинающих и практикующих маркетологов, менеджеров и руководителей отделов, собственников и владельцев бизнеса, фрилансеров и пр.
По окончанию обучения выдается сертификат.
Программа курса:
- Основы маркетинга.
- Умение составлять портрет клиента. УТП.
- Типы бизнеса, распознавание их целей.
- Медиа-планирование.
- Аналитика.
- Построение правильного юзабилити, адаптация сайте к мобильному устройству.
- Мобильное приложение: вместо или вместе с сайтом
- Понятие поискового продвижения. Что такое семантическое ядро? Внешняя и внутренняя оптимизация.
- Понятие и разбор работы в контекстной рекламе (Яндекс и Google), а также таргетированной рекламе (Facebook, ВKонтакте).
- Копирайтинг: тексты для сайтов и продвижения.
- Контент-маркетинг: что это такое и как работает.
- E-mail маркетинг: грамотные рассылки для привлечения и удержания клиентов.
- Ведение и раскрутка социальных сетей.
- Работа над готовым проектом, контроль подрядчиков.
- Онлайн и офлайн консультации от тренера, в зависимости от формы обучения.
Компания IT-Academy в некоторых случаях оказывает помощь с трудоустройством, поскольку сотрудничает со многими белорусскими и иностранными IT-компаниями. Как только появляется информация о вакансиях для начинающих IT-специалистов, в Академии узнают это первыми.
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Курс в Институте Бизнес-Технологий
В ходе обучения вас научат использовать современные инструменты для эффективного продвижения товаров и услуг в интернете, а также познакомят с общими понятиями интернет-маркетинга.
Предусмотрено изучение основ интернет-маркетинга, освоение принципов управления и овладение инструментами привлечения трафика.
Продолжительность обучения — 30 академических часов.
Форма обучения — очная и дистанционная.
Курс открыт в Минске.
Стоимость обучения зависит от выбранной формы. Так, очный курс в группе обойдется в 400 BYN, а индивидуальное, дистанционное обучение в 450 BYN.
В группу набирают по 10-12 человек.
Программа курса состоит из следующих частей:
- Понятие интернет-маркетинга, его цели и задачи.
- Что такое рекламная кампания, как готовить стратегию и анализировать потребности рынка и целевой аудитории.
- Основные этапы разработки и создания сайтов.
- Этапы создания грамотного и подходящего контента.
- Понятие SEO: его преимущества и принципы работы поисковых систем.
- Как работает контекстная реклама: разбор Google.Adwords и Яндекс. Директ.
- Понятие в SMM, как работает реклама в социальных сетях: основы SMM и инструменты.
- Для чего нужна аналитика: ее основные возможности и настройки в Google Analytics и Яндекс.Метрике.
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Курсы от Компьютерной Академии ШАГ
Обрести свои IT-точки опоры и выйти на новый IT-уровень, а также построить карьеру можно в Компьютерной Академии ШАГ.
Продолжительность обучения — 7 месяцев, что составит 55 занятий или 110 академических часов. Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа.
Форма обучения — вечерняя.
Курсы открыты в городе Минске.
Стоимость обучения — 308 BYN/месяц.
Курс ведут практикующие специалисты, имеющие большой опыт работы в IT-сфере.
На какого рассчитан курс?
Обучение будет эффективным и для новичков в области маркетинга и продвижения, и для продвинутых пользователей интернет инструментов.
По итогу студенты получают сертификат о прохождении обучения.
Программа курса включает следующие блоки:
- Основы и понятия интернет-маркетинга.
- Копирайтинг: написание грамотных сео-текстов.
- Привлечение трафика на сайт: инструменты SEO и контекстной рекламы, разработка медиа-планирования, методы таргетированной рекламы, раскрутка в социальных сетях, видео-маркетинг и пр.
- Как удержать пользователей: social media-маркетинг, e-mail маркетинг и другие инструменты.
- Аналитика показателей, отчетность работы.
Программа подробная и долгая, но в результате вы получите новую профессию, которая довольно востребована сегодня и хорошо оплачивается.
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Курс от Webcom Academy
Центр интернет-образования Webcom Academy предлагает высокий уровень обучения по различным специальностям и направленностям в области IT.
Курс по интернет-маркетингу состоит из 24 занятий, по 2 часа 2 раза в неделю.
Форма обучения: очное и дистанционное.
Курсы работают в Минске.
Стоимость обучения — 899 BYN для очных курсов, 629 BYN для дистанционного обучения.
Преподают на курсах несколько опытных преподавателей:
- Александр Андреев — директор компании «Сервис Ай-Ти» (внедрение корпоративных порталов), собственник бизнеса.
- Владимир Семутник — знает все о зарождении интернет-маркетинга в РБ, поскольку стоял у его истоков, изучает digital-рекламу более 12 лет.
- Анастасия Горбач — руководитель отдела контекстной рекламы в Webcom Group, сертифицированный тренер Google в Беларуси.
На какого рассчитан курс?
На новичков и продвинутых пользователей интернета, на владельцев бизнеса и маркетологов.
По завершению выдается диплом или сертификат.
Программа курса предусматривает следующие блоки:
- Умение анализировать рынок и читать конкурентов.
- Планирование, выработка стратегии и подготовка к работе.
- Разработка и создание эффективного сайта.
- Значение SEO и роль продвижения в поиске.
- Понятие контекстной рекламы и ее инструменты.
- Как работают социальные сети (SMM).
- Понятие E-mail-маркетинга.
- Медийная реклама.
- Что такое контент-маркетинг.
- Роль юзабилити в анализе сайта.
- Анализ эффективности.
- CRM-системы (на примере Bitrix24) и работа с ними.
- Корректировка работ.
- Брендинг и продвижение.
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Курс от Webmart Group
Компания Webmart Group давно развивается в области интернет-маркетинга, продвижения и поддержки сайтов и веб-аналитики. Сегодня это сертифицированный партнер Яндекс и ведущий партнер Google в Беларусь.
Длительность обучения — 6 недель, что включает 48 часов, по 2 занятия (3 астр. саса) в неделю.
Форма обучения — вечерняя.
Курсы открыты в Минске.
Стоимость обучения — 840 BYN - 940 BYN (уточнять у подрядчика).
Программа курса включает следующие тематические блоки.
- Общее введение и понятия интернет-маркетинга.
- Понятие и применение контекстной рекламы, виды и особенности формирования цены за объявление, прогнозирование бюджета.
- Основы веб-аналитики, включая работу со счетчиками Яндекс.Метрика, Google.Analytics и введение в отчеты Дата Студио и Овокс.
- Понятие стратегии продвижения и ее ведение.
Как видите, программа включает узкоспециализированные темы, много теории и доступ к закрытому списку рассылок, каналов и блогов.
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Курсы Образовательного центра Лидер
Известные курсы Лидер открыли обучение интернет-маркетингу не так давно. Курс включает комплекс занятий по интернет-маркетингу, контекстной рекламе и SMM. В ходе обучения теория отрабатывается на практике, даются многие понятия по основам интернет-маркетинга, проводится обучение правилам выбора целевой аудитории для интернет-проекта любой тематики.
Курс длится 5 недель, что составляет 60 академических часов.
Форма обучения — утренняя, дневная, вечерняя и группа выходного дня.
Курсы открыты в Минске.
Стоимость обучения — от 200 BYN.
В группу набирают от 6 до10 человек.
Преподаватели курса имеют огромный практический опыт работы в ведущих агентствах страны.
По окончанию обучения выдается справка с круглой печатью учреждения образования. При желании можно приобрести Сертификат на английском языке + Свидетельство, где будут указаны количества учебных часов и темы обучения.
Программа курса включает следующие тематические блоки.
- Основные понятия интернет-маркетинга
- Что такое аудитория и как определить целевую аудиторию для интернет-ресурса
- Понятие поисковой оптимизации
- Веб-сайт и другие инструменты маркетинга
- Инструментарий интернет-маркетинга: основной набор
- Как организовать продвижения через медиа и социальные сети
- Что такое Google Ads
- Эффективность маркетинговой работы: от чего зависит
Полученные навыки и знания помогут определиться, в каком направлении развиваться дальше и как развивать свой ресурс на рынке.
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Курс от Академии BelHard
Академия BelHard предлагает не один курс обучения в IТ-сфере и комплексные технологические разработки.
Продолжительность курса по интернет-маркетингу — 56 академических часов, что составляет 14 занятий по 2 раза в неделю.
Форма обучения только вечерняя в Минске
Стоимость курса — 620 BYN
В группе предусмотрено до 10 ученических мест.
Преподавателями курса являются опытные специалисты:
- Станислав Гимбор — интернет-маркетолог, реализовавший более 50 различных проектов «под ключ».
- Евгений Кудравец — сооснователь интернет-магазина krashe.by, разработал и запустил более 20 рекламных кампаний.
Программа курса включает:
- Общие данные о интернет-маркетинге: введение.
- Построение и разработка стратегии рекламной кампании.
- Разработка и создание тематического сайта.
- Эффективная работа с контентом.
- Понятия поискового продвижения, инструменты SEO.
- Как работает контекстная реклама.
- Реклама в социальных сетях или основы SMM.
- Для чего нужна аналитика.
После успешного завершения обучения вы сможете без труда организовать продвижение своего бизнеса без посторонней помощи. Для вас не составит труда создать продающие страницы на сайте и воспользоваться инструментами SEO и SMM для раскрутки. Наконец, вы получаете новую и востребованную специальность.
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Центр Обучающих Технологий
Продолжительность разработанного курса — 40 часов
Форма обучения только вечерняя, есть возможность выбрать индивидуальные занятия
Курсы открыты в Минске
Стоимость обучения: в группах — 490 BYN, индивидуальные уроки — 1200 BYN
В группы набирают до 10 человек максимум
На курсе преподают только опытные практикующие специалисты, прошедшие переаттестацию в 2017 году.
Курс рассчитан на владельцев и руководителей бизнеса любого уровня и тематики, на сотрудников компаний и маркетологов. Отлично подойдет для тех, кто желает сменить профессию, для студентов и выпускников ВУЗов. Много смогут почерпнуть тут и фрилансеры.
Программа курса состоит из следующих блоков.
- Основы интернет-маркетинга
- Понятие поисковой системы, актуальные запросы пользователей
- Эффективный контент, семантическое ядро и его сбор
- Сайтостроение: как сделать сайт рентабельным
- Юзабилити сайта и как сделать его эффективным
- Способы оптимизации сайта под поисковую систему, что мы знаем о SEO
- Понятия контекстной рекламы
- На выбор: введение в SMM или SMO
- Email Marketing
Примечательно, что студенты выходят с готовым собственным сайтом на wordpress. Ресурс полностью оптимизирован под поисковую систему, адаптирован под социальные сети. Контекстная реклама настроена, а у вас — полный комплект знаний.
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Курс от Европейской Академии Искусств
Компани Европейская Академия Искусств представляет собой центр переподготовки и повышения квалификации. Сегодня в списке предложенных профессий самые продвинутые и востребованные специальности, в том числе и интернет-маркетолог.
Курс состоит из 12 занятий, что равняется 32 академическим часам
Форма обучения только вечерняя
Курсы работают в Минске
Стоимость обучения — 360 BYN
По окончанию обучения выдается Сертификат.
Программа курса состоит из тематических блоков.
- Введение: ознакомительное занятие
- Позиционирование в SMM, его цели
- Эффективный контент, его оформление и определение
- Наполнение сайта грамотным контентом
- Особенности ведения социальной сети Вконтакте (VK)
- Рекламные кабинеты на Facebook
- Ведение рекламной кампании в Instagram
- Особенности рекламы в Одноклассниках
- Как раскрутить бренд в YouTube
- Работа с Яндекс.Директ
- Развитие Google реклама (Ads)
Подборку подготовило маркетинговое агентство
*на правах рекламы.