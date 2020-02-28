Курсы по интернет-маркетингу в Минске: ТОП-10 школ 2020

Источник материала: Аргументы и факты

Успех в бизнесе сегодня невозможен без раскрутки в интернете. Однако разобраться самостоятельно в многочисленных способах продвижения практически нереально. Для этого можно пойти на курсы по интернет-маркетингу. Но выбрать хорошие не так-то и просто.

В целом, интернет-маркетинг актуален сегодня как никогда. Работая маркетологом в сети можно зарабатывать немалые деньги. Поэтому курсы — это реальная возможность получить прибыльную и интересную работу, либо помочь продвижению своего бизнеса. По окончанию обучения вам будет просто разобраться с основными принципами работы интернет-маркетинга. Проблема самостоятельного обучения в том, что сейчас слишком много информации по этой теме, а толкового мало.

В статье представлен ТОП лучших курсов по интернет-маркетингу в Минске. Чтобы определить самое эффективное обучение и составить рейтинг крутых курсов, мы использовали следующие критерии:

продолжительность обучения;

стоимость (есть ли возможность получить рассрочку);

формат обучения;

программа и ее особенности.

Курсы от EDUGUSAROV

Уникальный курс по интернет-маркетингу от центра GUSAROV EDU. Самое главное, что в ходе обучения студенты получают массу практической информации. Полученные знания применяются тут же на практике, а после внедряются в проекты.

Важно! Программа курсов не имеет аналогов в Беларуси! Обучение состоит из 20% теории и 80% практики, включая разбор домашних заданий и работу с настоящими и собственными проектами.

Курсы научат вас составлять портрет клиента, подбирать целевую аудиторию и каналы под свой бизнес, разрабатывать отдельную стратегию продвижения, в зависимости от тематики и массовости. По окончанию обучения вы будете владеть основными методами поискового продвижения, с легкостью сможете отличать форматы интернет-рекламы, узнаете о преимуществах email-маркетинга и пр.

Продолжительность курса: 3 месяца, посещение занятий 2 раза в неделю по 2 академических часа.

Стоимость обучения: 900 рублей. Можно рассчитывать на скидку, если забронировать курс заранее. Центр предоставляет рассрочку на обучение от 3 до 6 месяцев.

Группы формируются от 8 до 14 человек в возрасте 22-40 лет.

На курсах обучают 6 преподавателей, чем они и примечательны. Вы можете выбрать своего преподавателя. Хэдлайнер обучения — Андрей Гусаров, учредитель агентства GUSAROV, ментор года на Всемирной неделе предпринимательства по итогам зрительского голосования, спикер многочисленных конференций по интернет-маркетингу, консультант ЕБРР. По результатам 2018- 2019 года Гусаров вошел в топ-5 самых влиятельных спикеров в области digital-маркетинга по версии Aspeak.ru.

Формат курсов: очное дневное обучение.

Адрес курса: Минск, Победителей 103, Виктория Олимп.

На какого рассчитан курс?

Обучение отлично подойдет для владельцев бизнеса, руководителей проектов и маркетологов различного уровня.

Для тех, кто хочет работать в сфере интернет-маркетинга, и только начинает свой профессиональный путь.

По окончанию курсов выдается сертификат.

Программа предусматривает больше практических знаний, которые вы получаете в ходе выполнения заданий на занятиях. В качестве домашнего задания — чтение теории и просмотр тематических видео.

Курс по интернет-маркетингу включает:

Введение (знакомство с основными понятиями интернет-маркетинга).

Планирование.

Понятие конкурентного анализа.

Юзабилити сайта.

Ориентация бизнеса.

Конверсия.

Инструменты привлечения трафика на сайт.

Маркетинговые коммуникации в интернете.

Медиа-планирование и E-mail-маркетинг.

Анализ эффективности.

Сервисы аналитики.

Программа включает обучение и SEO-продвижению: понятие поисковых систем и рынка поискового маркетинга; разбор принципов работы поисковых систем; сбор семантического ядра; настройка сайта и поисковой бенчмаркинг; виды сайтов, возможности страниц; оптимизация домена и многое другое.

В программе предусмотрено и обучение PPC: знакомство с системами веб-аналитики; понятие конверсии; как работает контекстная реклама в Google и в Яндекс; ценообразование; какие есть площадки для показа рекламы; как собирать статистику и делать ставки.

Отметим, что в обучении контекстной рекламе, начиная с 6 занятия, предусмотрено то, что маркетологу придется работать с рекламными кампаниями постоянно. Поэтому в курс включено два блока по контекстной рекламе: 1.настройка; 2.ведение.

Курс в IT Academy

Компания IT-Academy работает с 2010 года, а сегодня признана многими лучшим центром в сфере IT-образования. Недавно компания стала первым в Беларуси призером WSIS Forum.

Предлагаем курсы для начинающих маркетологов, готовит специалистов международного уровня. По окончанию обучения студенты могут найти работу в белорусских и иностранных IT-компаниях.

Продолжительность курса зависит от выбранной формы обучения:

дистанционная длится 3 месяца или 55 учебных часов,

вечерняя займет всего 1 месяц и тех же 55 учебных часов.

И очная, и дистанционная формы обучения открыты в Минске.

Стоимость обучения — для дистанционной формы обучения 589 BYN, для вечерней — 620 BYN.

В группу набирается достаточное количество человек: до 10 при дистанционном обучении, и до 18 при вечерней форме.

Преподавателями курса являются опытные интернет-маркетологи, которые разработали свою программу развития и не первый год ведут успешный бизнес.

Наталья Пискунова — владелец собственного бизнеса, консультант по развитию и маркетингу в других компаниях. Эксперт в сфере интернет-маркетинга и малобюджетного маркетинга.

Назар Шегда — руководитель многочисленных проектов, много лет работает в интернет-индустрии, является сертифицированным специалистом по amoCRM и Яндекс.Директ.

На какого рассчитан курс?

На начинающих и практикующих маркетологов, менеджеров и руководителей отделов, собственников и владельцев бизнеса, фрилансеров и пр.

По окончанию обучения выдается сертификат.

Программа курса:

Основы маркетинга.

Умение составлять портрет клиента. УТП.

Типы бизнеса, распознавание их целей.

Медиа-планирование.

Аналитика.

Построение правильного юзабилити, адаптация сайте к мобильному устройству.

Мобильное приложение: вместо или вместе с сайтом

Понятие поискового продвижения. Что такое семантическое ядро? Внешняя и внутренняя оптимизация.

Понятие и разбор работы в контекстной рекламе (Яндекс и Google), а также таргетированной рекламе (Facebook, ВKонтакте).

Копирайтинг: тексты для сайтов и продвижения.

Контент-маркетинг: что это такое и как работает.

E-mail маркетинг: грамотные рассылки для привлечения и удержания клиентов.

Ведение и раскрутка социальных сетей.

Работа над готовым проектом, контроль подрядчиков.

Онлайн и офлайн консультации от тренера, в зависимости от формы обучения.

Компания IT-Academy в некоторых случаях оказывает помощь с трудоустройством, поскольку сотрудничает со многими белорусскими и иностранными IT-компаниями. Как только появляется информация о вакансиях для начинающих IT-специалистов, в Академии узнают это первыми.

Курс в Институте Бизнес-Технологий

В ходе обучения вас научат использовать современные инструменты для эффективного продвижения товаров и услуг в интернете, а также познакомят с общими понятиями интернет-маркетинга.

Предусмотрено изучение основ интернет-маркетинга, освоение принципов управления и овладение инструментами привлечения трафика.

Продолжительность обучения — 30 академических часов.

Форма обучения — очная и дистанционная.

Курс открыт в Минске.

Стоимость обучения зависит от выбранной формы. Так, очный курс в группе обойдется в 400 BYN, а индивидуальное, дистанционное обучение в 450 BYN.

В группу набирают по 10-12 человек.

Программа курса состоит из следующих частей:

Понятие интернет-маркетинга, его цели и задачи.

Что такое рекламная кампания, как готовить стратегию и анализировать потребности рынка и целевой аудитории.

Основные этапы разработки и создания сайтов.

Этапы создания грамотного и подходящего контента.

Понятие SEO: его преимущества и принципы работы поисковых систем.

Как работает контекстная реклама: разбор Google.Adwords и Яндекс. Директ.

Понятие в SMM, как работает реклама в социальных сетях: основы SMM и инструменты.

Для чего нужна аналитика: ее основные возможности и настройки в Google Analytics и Яндекс.Метрике.

Курсы от Компьютерной Академии ШАГ

Обрести свои IT-точки опоры и выйти на новый IT-уровень, а также построить карьеру можно в Компьютерной Академии ШАГ.

Продолжительность обучения — 7 месяцев, что составит 55 занятий или 110 академических часов. Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа.

Форма обучения — вечерняя.

Курсы открыты в городе Минске.

Стоимость обучения — 308 BYN/месяц.

Курс ведут практикующие специалисты, имеющие большой опыт работы в IT-сфере.

На какого рассчитан курс?

Обучение будет эффективным и для новичков в области маркетинга и продвижения, и для продвинутых пользователей интернет инструментов.

По итогу студенты получают сертификат о прохождении обучения.

Программа курса включает следующие блоки:

Основы и понятия интернет-маркетинга.

Копирайтинг: написание грамотных сео-текстов.

Привлечение трафика на сайт: инструменты SEO и контекстной рекламы, разработка медиа-планирования, методы таргетированной рекламы, раскрутка в социальных сетях, видео-маркетинг и пр.

Как удержать пользователей: social media-маркетинг, e-mail маркетинг и другие инструменты.

Аналитика показателей, отчетность работы.

Программа подробная и долгая, но в результате вы получите новую профессию, которая довольно востребована сегодня и хорошо оплачивается.

Курс от Webcom Academy

Центр интернет-образования Webcom Academy предлагает высокий уровень обучения по различным специальностям и направленностям в области IT.

Курс по интернет-маркетингу состоит из 24 занятий, по 2 часа 2 раза в неделю.

Форма обучения: очное и дистанционное.

Курсы работают в Минске.

Стоимость обучения — 899 BYN для очных курсов, 629 BYN для дистанционного обучения.

Преподают на курсах несколько опытных преподавателей:

Александр Андреев — директор компании «Сервис Ай-Ти» (внедрение корпоративных порталов), собственник бизнеса.

Владимир Семутник — знает все о зарождении интернет-маркетинга в РБ, поскольку стоял у его истоков, изучает digital-рекламу более 12 лет.

Анастасия Горбач — руководитель отдела контекстной рекламы в Webcom Group, сертифицированный тренер Google в Беларуси.

На какого рассчитан курс?

На новичков и продвинутых пользователей интернета, на владельцев бизнеса и маркетологов.

По завершению выдается диплом или сертификат.

Программа курса предусматривает следующие блоки:

Умение анализировать рынок и читать конкурентов.

Планирование, выработка стратегии и подготовка к работе.

Разработка и создание эффективного сайта.

Значение SEO и роль продвижения в поиске.

Понятие контекстной рекламы и ее инструменты.

Как работают социальные сети (SMM).

Понятие E-mail-маркетинга.

Медийная реклама.

Что такое контент-маркетинг.

Роль юзабилити в анализе сайта.

Анализ эффективности.

CRM-системы (на примере Bitrix24) и работа с ними.

Корректировка работ.

Брендинг и продвижение.

Курс от Webmart Group

Компания Webmart Group давно развивается в области интернет-маркетинга, продвижения и поддержки сайтов и веб-аналитики. Сегодня это сертифицированный партнер Яндекс и ведущий партнер Google в Беларусь.

Длительность обучения — 6 недель, что включает 48 часов, по 2 занятия (3 астр. саса) в неделю.

Форма обучения — вечерняя.

Курсы открыты в Минске.

Стоимость обучения — 840 BYN - 940 BYN (уточнять у подрядчика).

Программа курса включает следующие тематические блоки.

Общее введение и понятия интернет-маркетинга.

Понятие и применение контекстной рекламы, виды и особенности формирования цены за объявление, прогнозирование бюджета.

Основы веб-аналитики, включая работу со счетчиками Яндекс.Метрика, Google.Analytics и введение в отчеты Дата Студио и Овокс.

Понятие стратегии продвижения и ее ведение.

Как видите, программа включает узкоспециализированные темы, много теории и доступ к закрытому списку рассылок, каналов и блогов.

Курсы Образовательного центра Лидер

Известные курсы Лидер открыли обучение интернет-маркетингу не так давно. Курс включает комплекс занятий по интернет-маркетингу, контекстной рекламе и SMM. В ходе обучения теория отрабатывается на практике, даются многие понятия по основам интернет-маркетинга, проводится обучение правилам выбора целевой аудитории для интернет-проекта любой тематики.

Курс длится 5 недель, что составляет 60 академических часов.

Форма обучения — утренняя, дневная, вечерняя и группа выходного дня.

Курсы открыты в Минске.

Стоимость обучения — от 200 BYN.

В группу набирают от 6 до10 человек.

Преподаватели курса имеют огромный практический опыт работы в ведущих агентствах страны.

По окончанию обучения выдается справка с круглой печатью учреждения образования. При желании можно приобрести Сертификат на английском языке + Свидетельство, где будут указаны количества учебных часов и темы обучения.

Программа курса включает следующие тематические блоки.

Основные понятия интернет-маркетинга

Что такое аудитория и как определить целевую аудиторию для интернет-ресурса

Понятие поисковой оптимизации

Веб-сайт и другие инструменты маркетинга

Инструментарий интернет-маркетинга: основной набор

Как организовать продвижения через медиа и социальные сети

Что такое Google Ads

Эффективность маркетинговой работы: от чего зависит

Полученные навыки и знания помогут определиться, в каком направлении развиваться дальше и как развивать свой ресурс на рынке.

Курс от Академии BelHard

Академия BelHard предлагает не один курс обучения в IТ-сфере и комплексные технологические разработки.

Продолжительность курса по интернет-маркетингу — 56 академических часов, что составляет 14 занятий по 2 раза в неделю.

Форма обучения только вечерняя в Минске

Стоимость курса — 620 BYN

В группе предусмотрено до 10 ученических мест.

Преподавателями курса являются опытные специалисты:

Станислав Гимбор — интернет-маркетолог, реализовавший более 50 различных проектов «под ключ».

Евгений Кудравец — сооснователь интернет-магазина krashe.by, разработал и запустил более 20 рекламных кампаний.

Программа курса включает:

Общие данные о интернет-маркетинге: введение.

Построение и разработка стратегии рекламной кампании.

Разработка и создание тематического сайта.

Эффективная работа с контентом.

Понятия поискового продвижения, инструменты SEO.

Как работает контекстная реклама.

Реклама в социальных сетях или основы SMM.

Для чего нужна аналитика.

После успешного завершения обучения вы сможете без труда организовать продвижение своего бизнеса без посторонней помощи. Для вас не составит труда создать продающие страницы на сайте и воспользоваться инструментами SEO и SMM для раскрутки. Наконец, вы получаете новую и востребованную специальность.

Центр Обучающих Технологий

Продолжительность разработанного курса — 40 часов

Форма обучения только вечерняя, есть возможность выбрать индивидуальные занятия

Курсы открыты в Минске

Стоимость обучения: в группах — 490 BYN, индивидуальные уроки — 1200 BYN

В группы набирают до 10 человек максимум

На курсе преподают только опытные практикующие специалисты, прошедшие переаттестацию в 2017 году.

Курс рассчитан на владельцев и руководителей бизнеса любого уровня и тематики, на сотрудников компаний и маркетологов. Отлично подойдет для тех, кто желает сменить профессию, для студентов и выпускников ВУЗов. Много смогут почерпнуть тут и фрилансеры.

Программа курса состоит из следующих блоков.

Основы интернет-маркетинга

Понятие поисковой системы, актуальные запросы пользователей

Эффективный контент, семантическое ядро и его сбор

Сайтостроение: как сделать сайт рентабельным

Юзабилити сайта и как сделать его эффективным

Способы оптимизации сайта под поисковую систему, что мы знаем о SEO

Понятия контекстной рекламы

На выбор: введение в SMM или SMO

Email Marketing

Примечательно, что студенты выходят с готовым собственным сайтом на wordpress. Ресурс полностью оптимизирован под поисковую систему, адаптирован под социальные сети. Контекстная реклама настроена, а у вас — полный комплект знаний.

Курс от Европейской Академии Искусств



Компани Европейская Академия Искусств представляет собой центр переподготовки и повышения квалификации. Сегодня в списке предложенных профессий самые продвинутые и востребованные специальности, в том числе и интернет-маркетолог.

Курс состоит из 12 занятий, что равняется 32 академическим часам

Форма обучения только вечерняя

Курсы работают в Минске

Стоимость обучения — 360 BYN

По окончанию обучения выдается Сертификат.

Программа курса состоит из тематических блоков.

Введение: ознакомительное занятие

Позиционирование в SMM, его цели

Эффективный контент, его оформление и определение

Наполнение сайта грамотным контентом

Особенности ведения социальной сети Вконтакте (VK)

Рекламные кабинеты на Facebook

Ведение рекламной кампании в Instagram

Особенности рекламы в Одноклассниках

Как раскрутить бренд в YouTube

Работа с Яндекс.Директ

Развитие Google реклама (Ads)

Подборку подготовило маркетинговое агентство GUSAROV . Надеемся, что она поможет выбрать свой формат и программу обучения.

*на правах рекламы.