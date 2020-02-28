Huawei P40 Lite представлен официально. Цена - 299 евро

Источник материала: Tut.by

Компания Huawei анонсировала новый «почти топовый» смартфон — P40 Lite. Об этом сообщает FoneArena.





Издание пишет: новый P40 Lite — это глобальная версия модели nova 6 SE, представленной ранее для рынка Китая. Устройство оснащается экраном на 6,4 дюйма с IPS-матрицей разрешением Full HD+. Слева сверху — миниатюрный глазок для фронтальной камеры (16 Мп).

Процессором выступает Kirin 810 (7-нм техпроцесс). Оперативной памяти устанавливается 6 ГБ, постоянной — 128 ГБ с возможностью расширения. Емкость аккумулятора — 4200 мАч. Ожидаемо, в активе и поддержка ускоренной проводной зарядки на 40 Вт.





Основная камера состоит из нескольких модулей: 48 Мп (f/1.8), суперширокоугольного датчика на 8 Мп (f/2.4), а также двух фотомодулей на 2 Мп для создания макро-снимков и фотографий с размытием фона. Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую грань аппарата.

Операционная система — Android 10 с оболочкой EMUI 10. Ожидаемо, Google-сервисов в устройстве нет. Вместо этого устанавливаются фирменные Huawei Mobile Services (HMS). Продажи девайса начнутся по цене в 299 евро в Европе в марте.

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