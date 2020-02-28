С часами для шахтеров. В новом офисе завода «Луч» открыли музей

Источник материала: Tut.by

В новом здании Минского часового завода «Луч» на Натуралистов, 3 открылся музей. Это первая постоянная экспозиция от производства, где хранятся часы, выпущенные заводом. Как выглядит музей и какие редкие экспонаты здесь можно найти — читайте в нашем материале.





Музей расположен на пятом этаже и занимает одно помещение. Здесь находится первая постоянная экспозиция, которая связана с историей часового производства в Беларуси.

В музее — более сотни моделей хронометров разных лет — от первых часов «Заря» из 1953 года до последних моделей «Однострелочников 3.0», выпущенных на днях.





Также в музее установили оборудование — токарный станок, микроскоп, проектор, инструменты для работы часовых сборщиков.

Все экспонаты и раньше хранились на заводе. Например, рабочий стол часовщика — реальный, за ним работала инженер, которая разрабатывала часы. Часть предметов в музей передали сотрудники — это альбомы и фотографии.













В экспозиции собрали модели, которые так или иначе сейчас ассоциируются с временем существования завода. Среди самых интересных — часы с очень тонким механизмом 2209, которые ценятся среди коллекционеров. Например, на ebay цена на такие часы — 100 долларов.

Они были выпущены в начале 60-х, после этот механизм перестали использовать, так как это было сложно и дорого. В 2018 году для лимитированной коллекции часы с таким механизмом и обновленным внешним видом переиздали.









В экспозиции есть медицинские часы, по которым можно измерять пульс, часы для шахтеров и строителей с защитной рамкой, которые делали в 70-х, маленькие часы с использованием пластика и шнурков — в 80-х. Женские часы в виде тонких расписных браслетов с маленьким циферблатом были популярны с 90-х, тогда же появились мотивы с перестройкой. Начало 2000-х встретили с часами в виде медведя из страз.



Медицинские часы



Часы для шахтеров

















Среди других моделей 2000-х можно заметить настольные часы — одни из малахитового камня с животными, вторые — минималистичные и попроще, но все равно весом в 5 килограмм. Вторые кто-то из сотрудников называет «президентскими». Нам объясняют, что это не совсем так, просто в какой-то период такие часы закупали разные ведомства.





У «Луча» в 90-е были и другие интересные модели — с гербом «Погоня» и эротической серией, которая не выходила в продажу и была сделана по заказу. В музее их нет.

— Я не участвовал в создании экспозиции и не могу сказать, почему таких часов нет. Насколько мне известно, здесь далеко не все представлено. Экспозиция еще будет пополняться. Каждый для себя найдет здесь что-то. В музее представлены часы, которые характерны для того или иного десятилетия, на их примере можно отследить какие тренды были у той страны, того времени, — рассказал арт-директор завода Иван Кравченя.









На открытии музея «Луч» презентовал третью серию часов с одной стрелкой — такая модель уже стала визитной карточкой завода. Коллекция «Однострелочник 3.0» отличается тем, что на циферблате между делениями есть подсказка, как пользоваться такими часами.





На часовом заводе раньше проводили экскурсии для групп, где показывали, как делают часы. После того, как в новое здание переедет завод, экскурсии планируют вернуть.

Музей работает по будням с 10 до 17. Предварительно нужно записаться. Вход бесплатный.