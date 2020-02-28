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Самый большой блин на Масленицу испекут в парке-музее интерактивной истории «Сула»

28.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Веселье, традиции, забавы, танцы и, конечно же, вкуснейшие блины, — вот залог веселой Масленицы, и, разумеется, скорейшего прихода Весны. Хотите приблизить теплые деньки? Тогда парк-музей интерактивной истории «Сула» ждет в гости! 29 февраля и 1 марта здесь состоится большой семейный праздник.

Поскольку Сульские земли являлись королевскими охотничьими угодьями во времена ВКЛ и Речи Посполитой, то и Королевскую Масленицу торжественно откроет сам Король в сопровождении свиты.

Самый большой блин на Масленицу испекут в парке-музее интерактивной истории «Сула»

Ярким, запоминающимся моментом праздника станет выпекание самого большого в Беларуси масленичного блина размером более 2 метров.

Кульминацией праздника будет сжигание чучела Зимы на центральной площадке комплекса и веселый праздничный хоровод.

29 февраля и 1 марта праздник начнется в 12.00.

Как добраться?

Адрес: 222664, Минская обл., Столбцовский р-н, д. Сула, 14 Координаты GPS: 53.740113, 26.879631 Координаты GPS (NAVITEL): 53°44′24″N, 26°52′47″E

НА АВТОМОБИЛЕ:

По трассе Минск-Брест (50 км)

Магистраль М1 (Е30) (направление на Брест) до первого поворота на Дзержинск. Далее по трассе установлены указатели.

По трассе Минск-Гродно (55 км)

Магистраль М6 (Е28) (направление на Гродно). Указатель «Панский маентак Сула» – поворот направо. На первом круговом движении третий съезд, на втором круговом – второй съезд. Далее по трассе установлены указатели.


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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Веселье, традиции, забавы, танцы и, конечно же, вкуснейшие блины, — вот залог веселой Масленицы, и, разумеется, скорейшего прихода Весны. Хотите
 
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