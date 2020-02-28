Самый большой блин на Масленицу испекут в парке-музее интерактивной истории «Сула»

Веселье, традиции, забавы, танцы и, конечно же, вкуснейшие блины, — вот залог веселой Масленицы, и, разумеется, скорейшего прихода Весны. Хотите приблизить теплые деньки? Тогда парк-музей интерактивной истории «Сула» ждет в гости! 29 февраля и 1 марта здесь состоится большой семейный праздник.
Поскольку Сульские земли являлись королевскими охотничьими угодьями во времена ВКЛ и Речи Посполитой, то и Королевскую Масленицу торжественно откроет сам Король в сопровождении свиты.
Ярким, запоминающимся моментом праздника станет выпекание самого большого в Беларуси масленичного блина размером более 2 метров.
Кульминацией праздника будет сжигание чучела Зимы на центральной площадке комплекса и веселый праздничный хоровод.
29 февраля и 1 марта праздник начнется в 12.00.
Как добраться?
Адрес: 222664, Минская обл., Столбцовский р-н, д. Сула, 14 Координаты GPS: 53.740113, 26.879631 Координаты GPS (NAVITEL): 53°44′24″N, 26°52′47″E
НА АВТОМОБИЛЕ:
По трассе Минск-Брест (50 км)
Магистраль М1 (Е30) (направление на Брест) до первого поворота на Дзержинск. Далее по трассе установлены указатели.
По трассе Минск-Гродно (55 км)
Магистраль М6 (Е28) (направление на Гродно). Указатель «Панский маентак Сула» – поворот направо. На первом круговом движении третий съезд, на втором круговом – второй съезд. Далее по трассе установлены указатели.