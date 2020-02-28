Двукратный чемпион мира о ЧЕ в Раубичах: «Биатлонисты участвуют в заплыве или забеге с телегой»

Источник материала: Tut.by

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко рассказал о сложностях, с которыми столкнулись участники чемпионата Европы.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Вообще очень тяжелая трасса в Раубичах. Выделяются по движению на ней всего несколько человек, все остальные участвуют в каком-то заплыве. Или в с забеге с полной телегой за спиной. Очень тяжелое скольжение, которое напоминает весенние старты где-то в Норвегии или Тюмени», — приводит слова Ярошенко «Р-Спорт» .

Чемпионат Европы продолжится в субботу, когда пройдут женские и мужские спринтерские гонки. В воскресенье по их итогам пройдет преследование.