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Двукратный чемпион мира о ЧЕ в Раубичах: «Биатлонисты участвуют в заплыве или забеге с телегой»

28.02.2020 09:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко рассказал о сложностях, с которыми столкнулись участники чемпионата Европы.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Вообще очень тяжелая трасса в Раубичах. Выделяются по движению на ней всего несколько человек, все остальные участвуют в каком-то заплыве. Или в с забеге с полной телегой за спиной. Очень тяжелое скольжение, которое напоминает весенние старты где-то в Норвегии или Тюмени», — приводит слова Ярошенко «Р-Спорт».

Чемпионат Европы продолжится в субботу, когда пройдут женские и мужские спринтерские гонки. В воскресенье по их итогам пройдет преследование.

 
 
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Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко рассказал о сложностях, с которыми столкнулись участники чемпионата Европы.
 
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