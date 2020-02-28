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Двукратный чемпион мира о ЧЕ в Раубичах: «Биатлонисты участвуют в заплыве или забеге с телегой»
Источник материала: Tut.by
Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко рассказал о сложностях, с которыми столкнулись участники чемпионата Европы.
«Вообще очень тяжелая трасса в Раубичах. Выделяются по движению на ней всего несколько человек, все остальные участвуют в каком-то заплыве. Или в с забеге с полной телегой за спиной. Очень тяжелое скольжение, которое напоминает весенние старты где-то в Норвегии или Тюмени», — приводит слова Ярошенко
Чемпионат Европы продолжится в субботу, когда пройдут женские и мужские спринтерские гонки. В воскресенье по их итогам пройдет преследование.
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Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко рассказал о сложностях, с которыми столкнулись участники чемпионата Европы.
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