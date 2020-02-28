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Польша готова помочь Беларуси с нефтью
28.02.2020 10:36 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Польша заинтересована в помощи Беларуси с поставками нефти. Об этом заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимски.
Петр Наимски сообщил об этом после встречи с министром энергетики США Дэном Бруйеттом в Вашингтоне, пишет
«Мы в Польше заинтересованы, чтобы по мере возможности помочь Беларуси с поставками сырой нефти, если необходимо», – заявил Наимски.
Он добавил, что Беларусь должна решить, нужны ли ей поставки, и купить нефть. «Тогда мы через нашу транспортную систему можем им доставить сначала небольшой объем нефти, а со временем намного больший», – сказал представитель Польши.
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил во время визита в Беларусь, что США готовы обеспечить Беларусь нефтью на на 100% по конкурентным ценам.
Тем временем Беларусь продолжает переговоры с Польшей о реверсных поставках нефти по трубопроводу «Дружба».
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Польша заинтересована в помощи Беларуси с поставками нефти. Об этом заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической...
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