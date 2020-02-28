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Польша готова помочь Беларуси с нефтью

28.02.2020 10:36 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Польша заинтересована в помощи Беларуси с поставками нефти. Об этом заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимски.

Петр Наимски сообщил об этом после встречи с министром энергетики США Дэном Бруйеттом в Вашингтоне, пишет reform.by со ссылкой на forsal.pl.

«Мы в Польше заинтересованы, чтобы по мере возможности помочь Беларуси с поставками сырой нефти, если необходимо», – заявил Наимски.

Он добавил, что Беларусь должна решить, нужны ли ей поставки, и купить нефть. «Тогда мы через нашу транспортную систему можем им доставить сначала небольшой объем нефти, а со временем намного больший», – сказал представитель Польши.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил во время визита в Беларусь, что США готовы обеспечить Беларусь нефтью на на 100% по конкурентным ценам.

Тем временем Беларусь продолжает переговоры с Польшей о реверсных поставках нефти по трубопроводу «Дружба».

 
 
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Польша заинтересована в помощи Беларуси с поставками нефти. Об этом заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической...
 
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