TikTok, Google, Viber, конкурс стартапов ожидают на VDMinsk 2020

16 апреля 2020 года в Белорусской государственной филармонии состоится шестая международная англоязычная конференция VENTURE DAY MINSK . Организаторы -стартап-хаб Imaguru, группа компаний Belbiz при поддержке USAID. Интеллектуальный партнер – портал и еженедельник «АиФ» в Беларуси. К участию в конференции приглашаются представители стартап-сообщества, инвесторы, IT-предприниматели, бизнес-ангелы, студенты, разработчики.

Тема конференции «Тренды предстоящего десятилетия», а именно: AI, fintech, soft skills, digital lifestyle, eco technologies, automotive, music and sound technologies, female leadership in IT. Кроме этого на конференции предусмотрены локации для разного формата взаимодействия участников. Вот некоторые из них:

Startup Jam – выставка стартапов, где можно протестировать различные изобретения и решения;

Rock Your Skills – воркшопы и мастер-классы;

Rock’n’Roll zone – место совместного поиска «Tech Muse» для стартапов, бизнес-ангелов и инвесторов;

Improvisation – площадка для перезагрузки, где участники смогут даже сыграть на музыкальных инструментах.

В этом году организаторы VDMinsk 2020 ожидают представителей Google, TikTok, Microsoft, Viber, Revolut, Fetch.ai, международных инвесторов и стартап-основателей из стран Балтии. Одним из спикеров конференции станет певица Ginger Leigh/Synthestruct, которая не только порадует участников своим творчеством, но и расскажет о своем стартапе на стыке шоу-бизнеса и технологий.





Ключевым событием конференции станет конкурс статап-питчей Startup Standup Battle. До 18 марта организаторы принимают заявки от стартап-фаундеров на участие. Десять лучших стартапов получат возможность питчить свои проекты международному жюри. Победитель конкурса получает fast pass на программу MIT Forum CEE, что позволит побороться за поездку в Бостон. Но это только часть приза. Остальное организаторы пока держат в секрете. Напомним, что в 2019 году победители конкурса стали участниками образовательной программы Study Your To USA.

Вести конференцию будет Дэн Рам – международный ведущий и спикер, работавший с Бараком Обамой, Ричардом Брэнсоном и Джессикой Альбой.

“Мы считаем, что стартап-фаундер -- это человек, который не только решает бизнес-задачи. Прежде всего это человек с богатым внутренним миром, которому интересно узнавать и открывать для себя и в себе что-то новое. В нынешнем году место проведения, программа и формат будут способствовать этому. Площадка филармонии не очень популярна среди современных «айтишников». Поэтому гостям VENTURE DAY MINSK 2020 мы предлагаем увидеть новые перспективы: посмотреть не только на филармонию, а и на свой бизнес и свою роль в нём с новой стороны”, - прокомментировала основательница группы компаний BelBiz, CEO IMAGURU Startup HUB Татьяна МАРИНИЧ.

Подробности на сайте venturedayminsk.com