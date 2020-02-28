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TikTok, Google, Viber, конкурс стартапов ожидают на VDMinsk 2020
28.02.2020 10:38 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
16 апреля 2020 года в Белорусской государственной филармонии состоится шестая международная англоязычная конференция
Тема конференции «Тренды предстоящего десятилетия», а именно: AI, fintech, soft skills, digital lifestyle, eco technologies, automotive, music and sound technologies, female leadership in IT. Кроме этого на конференции предусмотрены локации для разного формата взаимодействия участников. Вот некоторые из них:
Startup Jam – выставка стартапов, где можно протестировать различные изобретения и решения;
Rock Your Skills – воркшопы и мастер-классы;
Rock’n’Roll zone – место совместного поиска «Tech Muse» для стартапов, бизнес-ангелов и инвесторов;
Improvisation – площадка для перезагрузки, где участники смогут даже сыграть на музыкальных инструментах.
В этом году организаторы VDMinsk 2020 ожидают представителей Google, TikTok, Microsoft, Viber, Revolut, Fetch.ai, международных инвесторов и стартап-основателей из стран Балтии. Одним из спикеров конференции станет певица Ginger Leigh/Synthestruct, которая не только порадует участников своим творчеством, но и расскажет о своем стартапе на стыке шоу-бизнеса и технологий.
Ключевым событием конференции станет конкурс статап-питчей Startup Standup Battle. До 18 марта организаторы
Вести конференцию будет Дэн Рам – международный ведущий и спикер, работавший с Бараком Обамой, Ричардом Брэнсоном и Джессикой Альбой.
“Мы считаем, что стартап-фаундер -- это человек, который не только решает бизнес-задачи. Прежде всего это человек с богатым внутренним миром, которому интересно узнавать и открывать для себя и в себе что-то новое. В нынешнем году место проведения, программа и формат будут способствовать этому. Площадка филармонии не очень популярна среди современных «айтишников». Поэтому гостям
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16 апреля 2020 года в Минске состоится шестая международная англоязычная конференция VENTURE DAY MINSK.
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