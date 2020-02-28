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Учёные назвали животных, которые полностью исчезли c Земли из-за пожаров в Австралии

28.02.2020 10:36 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сильнейшие за всю историю Австралии лесные пожары начались на восточном побережье страны в октябре 2019-го, о чем мы подробно рассказывали. Устранить или хотя бы взять под контроль очаги возгорания спасателям не удавалось больше двух месяцев. Ситуация улучшилась лишь после сильных дождей, которые прошли в начале февраля, в результате чего пожары потушились сами собой. Однако огонь успел убить около миллиарда животных, а по крайней мере один вид полностью исчез с лица Земли. Ученые университета Чарльза Стерта (CSU) рассказали, какой.

Это дымчатые ложные мыши, которые обитали только в Австралии, пишет ТАСС. Они жили более чем в 20 километрах от зоны распространения огня, но все равно погибли – из-за того, что постоянно дышали дымом от горевшей древесины. 

«Дымчатые ложные мыши погибли от легочных заболеваний, которые появились из-за большого количества смертоносных микроскопических частиц сажи, которые содержались в дыме лесных пожаров», – объяснил сотрудник CSU Эндрю Питерс. Животные начали умирать спустя три дня после того, как по равнинам штата Новый Южный Уэльс прокатилась волна губительного дыма. 

После гибели первых девяти животных популяции смотрители центра восстановления видов, в котором жили мыши, постарались сделать все возможное, чтобы помочь оставшимся в живых. Однако из-за установившейся сразу после пожара аномальной жары спасти животных они не смогли, и спустя две недели погибла вся колония.

«Даже те мыши, которые перенесли задымление, вскоре погибли от жары и остановки дыхания. Это говорит о том, что последствия пожаров могут быть и будут куда более существенными. Теперь у нас есть научные данные о том, что дым от лесных пожаров приводит к гибели диких животных даже на значительном расстоянии от зон возгорания», – добавил Питерс.

Читайте по теме: «Это хуже, чем война». Как на наших глазах сгорает Австралия

 
 
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Сильнейшие за всю историю Австралии лесные пожары начались на восточном побережье страны в октябре 2019-го, о чем мы подробно рассказывали. Устранить или хотя бы...
 
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