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Что известно о первом случае коронавируса в Беларуси? Рассказывает Владимир Караник
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По информации Министерства здравоохранения, в Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По информации ведомства, тесты, проведенные в центре эпидемиологии и микробиологии, подтвердили COVID-19 у одного из студентов из Ирана. В Беларусь он прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице.
Ситуацию сегодня прокомментировал министр здравоохранения Владимир Караник.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Один из студентов был вызван в 33-ю поликлинику. На момент осмотра жалоб не предъявлял. Но медицинских работников смутила небольшая температура – 37,3, покраснение в горле. Он был доставлен в инфекционную больницу, где взяты были мазки и подтверждено наличие семейства коронавируса.
Сейчас мы уточняем, насколько это эпидемиологически важный штамм. Мы сразу же демонстрировали свою открытость и последовательность, информировали об общественность и Всемирную организацию здравоохранения.
Студенты, проживающие совместно с ним, студенты (а он проживал на квартире) на сегодняшний момент госпитализированы для медицинского наблюдения. Состояние абсолютно удовлетворительное, температура 37,4, выше она не поднимается.
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Новости Беларуси. По информации Министерства здравоохранения, в Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса, сообщили в программе Новости «24...
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