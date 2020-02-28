Подсчет зубров проводится зимой: специалисты наблюдают за местами подкормок и жировок и ведут учет следов. Таким образом, в подсчете зубров в пуще задействованы сотрудники лесной охраны, лесничеств, егерской службы.
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В Беловежской пуще будут считать зубров с помощью квадрокоптера
28.02.2020 — Разное | Ивьевский край
Источник материала: Ивьевский край
Подсчет зубров проводится зимой: специалисты наблюдают за местами подкормок и жировок и ведут учет следов. Таким образом, в подсчете зубров в пуще задействованы сотрудники лесной охраны, лесничеств, егерской службы.
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Подсчет зубров проводится зимой: специалисты наблюдают за местами подкормок и жировок и ведут учет следов. Таким образом, в подсчете зубров в...
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