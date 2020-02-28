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В Солигорске прошла праздничная программа, посвящённая Дню защитников Отечества. ФОТОРЕПОРТАЖ.
28.02.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
20 февраля 2020 20:37 3843
В Солигорске прошла праздничная программа, посвящённая Дню защитников Отечества. ФОТОРЕПОРТАЖ.
День защитника Отечества – праздник настоящих мужчин. 23 февраля мы не только вспоминаем героические подвиги предков, но и отдаем дань мужеству и благородству любимых представителей сильного пола. Претерпевший с течением времени множество изменений, этот праздник сохранил свое первоначальное патриотическое настроение, ставшее основой единения граждан разных возрастов и социальных положений.
В преддверии этого праздничного дня, в благодарность и память нашим защитникам Отечества, 20 февраля в Универсальном зале Дворца культуры г. Солигорска состоялась праздничная программа «Сильна страна своим солдатом», посвященная Дню защитников Отечества и Вооруженных сил РБ в котором приняли участие общественные организации и жители г. Солигорска, представители Солигорского РОВД, МЧС, военного комиссариата.
За добросовестную и многолетнюю службу, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебных обязанностей многим военнослужащим в торжественной обстановке были вручены почетные грамоты и благодарности военного комиссариата Солигорского и Любанского районов Минской области.
Также были вручены Благодарности представительницам прекрасного пола, которые служат в подразделениях МЧС, милиции, военного комиссариата от общественной организации «Белорусский союз женщин» за активное формирование позитивного общественного мнения о значимости роли женщины и в связи с празднованием Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Также теплые слова благодарности ко всем присутствующим адресовал полковник внутренней службы, начальник Солигорского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Минское областное управление МЧС» Владимир Геннадьевич Ефанков.
Концерт порадовал хорошими номерами, которые в той или иной мере касались военной темы: песни военных лет, песни о матерях и любимых, не дождавшихся своих мужчин из зон военных действий.
Хорошее настроение всем присутствующим дарили коллективы Дворца культуры г. Солигорска ОАТ «Искорка», ОАТ «Спадчына», КСТ «Адреналин», театр музыки и поэзии «Созвучие», юные артисты театрального коллектива Дворца культуры г. Солигорска, а также солисты: Елизавета Метельская, Анастасия Хомова, лейтенант внутренней службы Солигорского ГРОЧС Алена Петушкова, Кристина Кисличук, Александр Непочелович, старший лейтенант Солигорского РОВД Артем Кудревич, солисты студии эстрадной песни Дворца кульуры г. Солигорска «ДИВА».
Фоторепортаж подготовил Эдуард КИДЯЕВ.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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20 февраля 2020 20:37 3843 В Солигорске прошла праздничная программа,...
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