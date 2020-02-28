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В Солигорске прошла праздничная программа, посвящённая Дню защитников Отечества. ФОТОРЕПОРТАЖ.

28.02.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


20 февраля 2020 20:37 3843

В Солигорске прошла праздничная программа, посвящённая Дню защитников Отечества. ФОТОРЕПОРТАЖ.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

День защитника Отечества – праздник настоящих мужчин. 23 февраля мы не только вспоминаем героические подвиги предков, но и отдаем дань мужеству и благородству любимых представителей сильного пола. Претерпевший с течением времени множество изменений, этот праздник сохранил свое первоначальное патриотическое настроение, ставшее основой единения граждан разных возрастов и социальных положений.

В Солигорске прошла праздничная программа, посвящённая Дню защитников Отечества. ФОТОРЕПОРТАЖ.

В преддверии этого праздничного дня, в благодарность и память нашим защитникам Отечества, 20 февраля в Универсальном зале Дворца культуры г. Солигорска состоялась праздничная программа «Сильна страна своим солдатом», посвященная Дню защитников Отечества и Вооруженных сил РБ в котором приняли участие общественные организации и жители г. Солигорска, представители Солигорского РОВД, МЧС, военного комиссариата.

С поздравительным словом перед гостями выступил военный комиссар Солигорского и Любанского районов Минской области, полковник Николай Николаевич Шепелевич.

— Вооруженные Силы Республики Беларусь – надежный щит Родины, гарант её независимости и территориальной целостности. Основу боевого потенциала нашей армии составляет прочный сплав высокой технической оснащенности, профессионального мастерства и несокрушимого морального духа.

В Солигорске прошла праздничная программа, посвящённая Дню защитников Отечества. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошла праздничная программа, посвящённая Дню защитников Отечества. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошла праздничная программа, посвящённая Дню защитников Отечества. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошла праздничная программа, посвящённая Дню защитников Отечества. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошла праздничная программа, посвящённая Дню защитников Отечества. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошла праздничная программа, посвящённая Дню защитников Отечества. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошла праздничная программа, посвящённая Дню защитников Отечества. ФОТОРЕПОРТАЖ.

За добросовестную и многолетнюю службу, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебных обязанностей многим военнослужащим в торжественной обстановке были вручены почетные грамоты и благодарности военного комиссариата Солигорского и Любанского районов Минской области.

В Солигорске прошла праздничная программа, посвящённая Дню защитников Отечества. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошла праздничная программа, посвящённая Дню защитников Отечества. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошла праздничная программа, посвящённая Дню защитников Отечества. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошла праздничная программа, посвящённая Дню защитников Отечества. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошла праздничная программа, посвящённая Дню защитников Отечества. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошла праздничная программа, посвящённая Дню защитников Отечества. ФОТОРЕПОРТАЖ.

Также были вручены Благодарности представительницам прекрасного пола, которые служат в подразделениях МЧС, милиции, военного комиссариата от общественной организации «Белорусский союз женщин» за активное формирование позитивного  общественного мнения о значимости роли женщины и в связи с празднованием Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

За активное участие в проведении профилактических мероприятий по недопущению совершения правонарушений и преступлений в 2019 году Благодарностью Солигорской районной организации ОО «Белорусский союз женщин» была награждена Кривальцевич Галина Васильевна, председатель домового комитета ЖЭС-4.

В Солигорске прошла праздничная программа, посвящённая Дню защитников Отечества. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошла праздничная программа, посвящённая Дню защитников Отечества. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошла праздничная программа, посвящённая Дню защитников Отечества. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошла праздничная программа, посвящённая Дню защитников Отечества. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошла праздничная программа, посвящённая Дню защитников Отечества. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошла праздничная программа, посвящённая Дню защитников Отечества. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошла праздничная программа, посвящённая Дню защитников Отечества. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошла праздничная программа, посвящённая Дню защитников Отечества. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошла праздничная программа, посвящённая Дню защитников Отечества. ФОТОРЕПОРТАЖ.

Также теплые слова благодарности ко всем присутствующим адресовал полковник внутренней службы, начальник Солигорского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Минское областное управление МЧС» Владимир Геннадьевич Ефанков.

Праздничный концерт, посвященный Дню защитников Отечества, — это определенная атмосфера, эмоции, репертуар. О патриотизме, любви к Родине, о долге защищать страну и народ, говорили, пели, читали стихи.

В честь тех, о ком уже было сказано, а также тех, кто стоит на страже законности и порядка, заботится о нашей безопасности (сотрудники МВД, МЧС, представители комитета государственной безопасности, прокуратуры, следственного комитета и т.д.) звучало немало слов благодарности и признания.

В Солигорске прошла праздничная программа, посвящённая Дню защитников Отечества. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошла праздничная программа, посвящённая Дню защитников Отечества. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошла праздничная программа, посвящённая Дню защитников Отечества. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошла праздничная программа, посвящённая Дню защитников Отечества. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошла праздничная программа, посвящённая Дню защитников Отечества. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошла праздничная программа, посвящённая Дню защитников Отечества. ФОТОРЕПОРТАЖ.

Концерт порадовал хорошими номерами, которые в той или иной мере касались военной темы: песни военных лет, песни о матерях и любимых, не дождавшихся своих мужчин из зон военных действий.

Зрители особенно теплыми аплодисментами встречали танцевальные, вокальные и инструментальные композиции в исполнении детских творческих коллективов.

В Солигорске прошла праздничная программа, посвящённая Дню защитников Отечества. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошла праздничная программа, посвящённая Дню защитников Отечества. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошла праздничная программа, посвящённая Дню защитников Отечества. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошла праздничная программа, посвящённая Дню защитников Отечества. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошла праздничная программа, посвящённая Дню защитников Отечества. ФОТОРЕПОРТАЖ.

Хорошее настроение всем присутствующим дарили коллективы Дворца культуры г. Солигорска ОАТ «Искорка», ОАТ «Спадчына», КСТ «Адреналин», театр музыки и поэзии «Созвучие», юные артисты театрального коллектива Дворца культуры г. Солигорска, а также солисты:  Елизавета Метельская, Анастасия Хомова, лейтенант внутренней службы Солигорского ГРОЧС Алена Петушкова, Кристина Кисличук, Александр Непочелович, старший лейтенант Солигорского РОВД Артем Кудревич, солисты студии эстрадной песни Дворца кульуры г. Солигорска «ДИВА».

Концерт ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь удался на славу.

Фоторепортаж подготовил Эдуард КИДЯЕВ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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