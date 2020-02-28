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Мужчина едва не сгорел, работая в гараже с бензином в Солигорске.
28.02.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
19 февраля 2020 16:39 4155
Мужчина едва не сгорел, работая в гараже с бензином в Солигорске.
18 февраля в 11-15 спасателям от медицинского персонала больницы поступило сообщение о госпитализации мужчины, получившего термические ожоги.
По предварительной информации, события развивались следующим образом: в этот день, находясь в собственном гараже, он разводил бензин с маслом и одновременно курил. Произошла вспышка паров легко воспламеняющихся жидкостей, которая привела к загоранию одежды на мужчине. Находившийся рядом друг пострадавшего ликвидировал загорание подручными средствами и на личном автомобиле отвез его в приемное отделение больницы.
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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19 февраля 2020 16:39 4155 Мужчина едва не сгорел, работая в гараже с бензином в...
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