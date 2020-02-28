Мужчина едва не сгорел, работая в гараже с бензином в Солигорске.

По предварительной информации, события развивались следующим образом: в этот день, находясь в собственном гараже, он разводил бензин с маслом и одновременно курил. Произошла вспышка паров легко воспламеняющихся жидкостей, которая привела к загоранию одежды на мужчине. Находившийся рядом друг пострадавшего ликвидировал загорание подручными средствами и на личном автомобиле отвез его в приемное отделение больницы.



В результате огнем повреждена одежда. Предполагаемая причина происшествия – неосторожное обращение с огнем при курении.

