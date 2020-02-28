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ФПБ предлагает разработать четкие механизмы для ограничения роста цен

28.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

ФПБ предлагает разработать четкие механизмы по ограничению роста цен. Об этом сегодня на VIII съезде Федерации профсоюзов в Минске заявил ее председатель Михаил Орда, передает корреспондент БЕЛТА.

ФПБ предлагает разработать четкие механизмы для ограничения роста цен

Федерация профсоюзов считает, что для исключения практики принятия односторонних, невзвешенных решений по повышению цен необходимо усилить координирующую роль и полномочия Министерства антимонопольного регулирования и торговли. «Надо законодательно установить, что ни одно решение в этой сфере не должно приниматься без согласования с этим ведомством. Необходимо также дополнительно разработать четкие, обязательные к исполнению механизмы по ограничению роста цен, по крайней мере, на социально значимые продукты питания», — убежден Михаил Орда.

Белта

 
Теги: Минск
 
 
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ФПБ предлагает разработать четкие механизмы по ограничению роста цен. Об этом сегодня на VIII съезде Федерации профсоюзов в Минске заявил ее...
 
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