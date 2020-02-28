ФПБ предлагает разработать четкие механизмы для ограничения роста цен

Источник материала: Газета Авангард

ФПБ предлагает разработать четкие механизмы по ограничению роста цен. Об этом сегодня на VIII съезде Федерации профсоюзов в Минске заявил ее председатель Михаил Орда, передает корреспондент БЕЛТА.





Федерация профсоюзов считает, что для исключения практики принятия односторонних, невзвешенных решений по повышению цен необходимо усилить координирующую роль и полномочия Министерства антимонопольного регулирования и торговли. «Надо законодательно установить, что ни одно решение в этой сфере не должно приниматься без согласования с этим ведомством. Необходимо также дополнительно разработать четкие, обязательные к исполнению механизмы по ограничению роста цен, по крайней мере, на социально значимые продукты питания», — убежден Михаил Орда.