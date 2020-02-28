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«Кричал, что на него мост падает». В Бресте мужчина бегал по дороге и бил проезжающие авто

28.02.2020 11:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

27 февраля в Бресте возле спуска с Кобринского путепровода по проезжей части бегал пешеход. Он бил проезжающие автомобили и кричал, что на него падает мост, сообщает портал «Онлайн Брест» со ссылкой на очевидца.


Фото: Скрин-шот видео

Инцидент произошел на улице Краснознаменной, в «кармане» напротив развлекательного комплекса «Альтаир».

По словам очевидца, мужчина бегал по проезжей части и бил проезжающие авто. Один из автомобилей, по которому ударил пешеход, остановился. Водитель вызвал на место сотрудников ГАИ.

«После этого он (пешеход — TUT.BY) упал на землю и начал кричать, что его друзья сгорают заживо, что нужно срочно вызывать пожарную. Когда я к нему подошел, у него были белые глаза, говорил о каких-то инопланетных существах. Дальше вскочил и начал кричать, что на него падает мост, бегая при этом по газону», — сообщил «Онлайн Брест» очевидец.

Прибывший на место наряд ГАИ начал опрашивать мужчину. Один из очевидцев записал момент общения пешехода с инспектором. На записи слышно, как мужчина срывающимся голосом обвинял окружающих в бездействии:

— Вы ничего не делаете, чтобы остановить эту мясорубку. Вы даже не вышли на половину дороги. Я выскочил, а ты стоишь и записываешь, — выкрикнул инспектору мужчина.

Затем его посадили в служебный автомобиль ГАИ и увезли.

Видео: Онлайн Брест

 
Теги: Брест
 
 
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Он также обвинял окружающих в том, что они ничего не делали, чтобы остановить «эту мясорубку».
 
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