Лукашенко: белорусы выбрали путь социального диалога, и мы не раз убеждались в его перспективности

Источник материала: Вороновская газета





Белорусский народ выбрал путь социального диалога, и в стране не раз убеждались в его разумности и перспективности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Минске с участием Лукашенко" href="https://www.belta.by/president/view/viii-sjezd-fpb-prohodit-v-minske-s-uchastiem-lukashenko-381357-2020/?utm_source=belta&utm_medium=news&utm_campaign=accent">VIII СЪЕЗД ФПБ ПРОХОДИТ В МИНСКЕ С УЧАСТИЕМ ЛУКАШЕНКО Глава государства выступает на съезде с речью, в которой выскажется о роли и достижениях профсоюзного движения в Беларуси, обозначит свою позицию по выдвигаемым инициативам и требующим решения вопросам.

По мнению Александра Лукашенко, в Беларуси цели государственного развития и интересы народа совпадают. Он заметил, что благодаря этому единству история суверенной Беларуси не знала массовых затяжных противостояний и «показательных» выступлений общественных организаций, примеры которых так часто появляются в международных новостях.

«Белорусский народ выбрал путь социального диалога, и мы не раз убеждались в его разумности и перспективности», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Нынешнее мероприятие Президент назвал значимым событием в общественной и политической жизни страны, которое выражает интересы и запросы всех трудоспособных граждан. «Мы имеем все основания утверждать, что в нашей новейшей истории профсоюзное движение является полноправным участником строительства страны. Мы создали государство, главными ценностями которого являются люди и справедливое к ним отношение. Этот выбор предопределил дальнейшее развитие партнерского взаимодействия между властью и общественными организациями», — заявил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что сегодня все — местные Советы депутатов, объединения молодежи, женщин и ветеранов, профсоюзы — работают на созидание, обеспечивают гражданскую консолидацию. Глава государства считает это одним из главных достижений. «Как и то, что защита прав трудящихся является приоритетным направлением развития государства, — добавил он. — В Беларуси работающие защищены как ни в какой другой стране — от Конституции до совсем недавно принятого указа по досрочным профессиональным пенсиям».

В центре важнейших экономических и политических событий всегда были профсоюзы, обратил внимание Президент. По его словам, они являются истинно народной организацией — тем необходимым фундаментом, на котором держится баланс в обществе.

ЛУКАШЕНКО ВПЕЧАТЛЕН УСПЕХАМИ ФПБ ПО СОЗДАНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Глава государства привел данные, что всего с 2015 года, когда прошел предыдущий съезд, создано более 4,2 тыс. профсоюзных организаций, из них 75% на частных предприятиях.

«Однако мы видим, как сокращается численность членов профсоюзов у некоторых соседей. Например, по данным Международной организации труда, в Эстонии только 5% работников состоят в профсоюзе, в Литве — 8%, в Польше — 13% — и это называется «демократией». В результате профсоюзы лишены возможности выступать полноценной стороной социального партнерства. Разрушается система трипартизма и в целом социального баланса в обществе. Есть и другие примеры — Исландия, Швеция, Дания, где охват профсоюзов составляет от 70% до 90%. К примеру, в Беларуси такой охват — более 93%», — заметил Александр Лукашенко.-0-

О зарплатах и занятости

«На эти два важнейших для профсоюзов вопроса — занятость и заработная плата — мы всегда будем обращать самое пристальное внимание», — гарантировал глава государства. Читать далее

ЛУКАШЕНКО ПОДТВЕРЖДАЕТ ЗАДАЧУ ПО РОСТУ ЗАРПЛАТ УЧИТЕЛЕЙ И ВРАЧЕЙ ДО 100% И 150% ОТ СРЕДНЕЙ ПО СТРАНЕ «В четвертом квартале прошлого года мы достигли уровня зарплаты бюджетников не ниже 80% от уровня зарплаты по стране. На 2020 год поставлена четкая задача — сохранить эти показатели. Зарплата учителя должна достигнуть 100% от средней по стране, а врача — 150%», — сказал белорусский лидер.

ЛУКАШЕНКО: ФАКТЫ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ НАДО ВЫЖИГАТЬ КАЛЕНЫМ ЖЕЛЕЗОМ «То, что человек заработал, должно быть ему выплачено безоговорочно», — заявил глава государства Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко также высказался, что права матерей в плане трудовой занятости должны быть неукоснительно защищены. Глава государства обратил особое внимание на необходимость защиты работающих женщин. «В их руках — демографическое благосостояние государства. Семья, мать — это святое. Права матерей в плане трудовой занятости должны быть неукоснительно защищены!» — подчеркнул он. Читать далее

О задачах по инфляции

«Есть результаты, о которых можно говорить уже сегодня. Это макроэкономическая стабильность и снижение инфляции. Задача сохранить инфляцию на уровне не выше 5% выполняется, несмотря на сильнейшее внешнее давление. Вы сами видите, как складываются отношения с нашими основными партнерами», — сказал Александр Лукашенко. Читать далее

ЛУКАШЕНКО НА СЪЕЗДЕ ФПБ НАПОМНИЛ О РАЗНИЦЕ МЕЖДУ ЗАРПЛАТОЙ И «ЗРЯПЛАТОЙ» Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси, подчеркнул важность надежной защиты тех, кто добросовестно трудится на предприятиях и в организациях, но одновременно напомнил о роли профсоюзов в противодействии обратным фактам.

ЛУКАШЕНКО: ПРЕДПРИЯТИЯ НУЖНО СТАРАТЬСЯ СПАСАТЬ, А НЕ БАНКРОТИТЬ Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на съезде ФПБ.

ЛУКАШЕНКО ОЦЕНИЛ УЧАСТИЕ ФПБ В РАБОТЕ НАД ПОПРАВКАМИ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС ФПБ выступает разработчиком документа наравне с парламентариями, что является уникальным примером в мировой практике. «В большинстве случаев подобным организациям позволено лишь высказать свою позицию по уже готовым предложениям и законопроектам, и не факт, что мнение будет учтено», — отметил белорусский лидер.

ЛУКАШЕНКО ПООБЕЩАЛ ОБСУДИТЬ ИДЕЮ ФПБ О СОЗДАНИИ СПЕЦФОНДА ПО ВЫПЛАТЕ ЗАРПЛАТЫ ПРЕДПРИЯТИЯМ-БАНКРОТАМ «Мы проведем совещание и выработаем сбалансированную позицию. Главное — все предложения должны быть реально просчитаны на перспективу, отвечать интересам и предприятий, и работников», — отметил белорусский лидер. ЛУКАШЕНКО НАСТОРОЖЕН РОСТОМ ЦЕН НА НЕКОТОРЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ Выступая с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию в апреле прошлого года, Александр Лукашенко уже отмечал, что человек судит о росте цен не по общей потребительской корзине, а по наиболее значимым 10-20 позициям товаров и услуг ежедневного спроса.