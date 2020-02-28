Лукашенко: белорусы выбрали путь социального диалога, и мы не раз убеждались в его перспективности

Источник материала: Газета Авангард

Белорусский народ выбрал путь социального диалога, и в стране не раз убеждались в его разумности и перспективности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА .

По мнению Александра Лукашенко, в Беларуси цели государственного развития и интересы народа совпадают. Он заметил, что благодаря этому единству история суверенной Беларуси не знала массовых затяжных противостояний и «показательных» выступлений общественных организаций, примеры которых так часто появляются в международных новостях.

«Белорусский народ выбрал путь социального диалога, и мы не раз убеждались в его разумности и перспективности», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Нынешнее мероприятие Президент назвал значимым событием в общественной и политической жизни страны, которое выражает интересы и запросы всех трудоспособных граждан. «Мы имеем все основания утверждать, что в нашей новейшей истории профсоюзное движение является полноправным участником строительства страны. Мы создали государство, главными ценностями которого являются люди и справедливое к ним отношение. Этот выбор предопределил дальнейшее развитие партнерского взаимодействия между властью и общественными организациями», — заявил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что сегодня все — местные Советы депутатов, объединения молодежи, женщин и ветеранов, профсоюзы — работают на созидание, обеспечивают гражданскую консолидацию. Глава государства считает это одним из главных достижений. «Как и то, что защита прав трудящихся является приоритетным направлением развития государства, — добавил он. — В Беларуси работающие защищены как ни в какой другой стране — от Конституции до совсем недавно принятого указа по досрочным профессиональным пенсиям».

В центре важнейших экономических и политических событий всегда были профсоюзы, обратил внимание Президент. По его словам, они являются истинно народной организацией — тем необходимым фундаментом, на котором держится баланс в обществе.

«Однако мы видим, как сокращается численность членов профсоюзов у некоторых соседей. Например, по данным Международной организации труда, в Эстонии только 5% работников состоят в профсоюзе, в Литве — 8%, в Польше — 13% — и это называется «демократией». В результате профсоюзы лишены возможности выступать полноценной стороной социального партнерства. Разрушается система трипартизма и в целом социального баланса в обществе. Есть и другие примеры — Исландия, Швеция, Дания, где охват профсоюзов составляет от 70% до 90%. К примеру, в Беларуси такой охват — более 93%», — заметил Александр Лукашенко.