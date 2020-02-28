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Леди Гага выпустила клип впервые за последние пару лет
Источник материала: Tut.by
Леди Гага выпустила видео на песню Stupid Love. Это первый клип певицы с 2017 года. В последнее время у нее не выходило новой музыки, ведь Гага реализовывала себя как актриса и снялась в фильме «Звезда родилась», который номинировали в 2019 году на «Оскар».
Новый клип снят на на iPhone 11, а трек девушка записала вместе с Максом Мартином. В одном из интервью певица призналась, что работать с кем-то было непривычно — раньше она всегда писала музыку одна.
Напомним, что фильм «Звезда родилась» и сама Леди Гага не взяли в прошлом году «Оскар» в главных номинациях, но песня из фильма, а ее написала Гага,
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Леди Гага выпустила видео на песню Stupid Love. Это первый клип певицы с 2017 года. В последнее время у нее не выходило новой музыки, ведь Гага реализовывала себя как...
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