Генетики России и Беларуси помогут раскрыть экономические преступления по ДНК

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Раскрывать экономические преступления позволит новая разработка ученых из России и Беларуси. Они работают над программой биологического анализа ДНК. Готовый вариант должен быть сдан в 2026 году, сообщает «МИР 24».

«Речь идет об идентификации древесины. Несанкционированная вырубка леса – это известное экономическое преступление. Речь идет о фальсификации продуктов из мяса и рыбы. Кроме того, это идентификация объектов браконьерства. Это изучение генетических особенностей растений, содержащих наркотические вещества», – сказал заместитель председателя президиума национальной академии наук республики Беларусь Александр Кильчевский.

Новая программа – это логическое продолжение предыдущей «ДНК-идентификация-1», которая сейчас реализуется в Союзном государстве. Генетические исследования с успехом применяют криминалисты и медики. С их помощью можно определить внешность, возраст, этнографическое происхождение. Поэтому следователям они помогают найти преступника. А медикам – предрасположенность человека к различным заболеваниям.