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«Уравниловки быть не должно!». Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Беларуси

28.02.2020 12:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Александр Лукашенко анонсировал предстоящие изменения с пенсионной системе. По его словам, «пенсионная система в том виде, в котором мы ее сегодня видим — себя изжила», сообщает телеграмм-канал «Пул першага».

«Уравниловки быть не должно!». Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Беларуси

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Пенсионная система в том виде, в котором мы ее сегодня видим — себя изжила. Нам после президентских выборов (я буду, или кто-то из вас), все равно придется этим заниматься. Если мы продолжим работать в таком же составе — мы в этом же году, к концу года начнем эту работу. Надо сделать так, чтобы человек работая понимал, что уйду на пенсию — буду больше работать, лучше зарабатывать — на пенсии будет лучше. Уравниловки быть не должно! — заявил президент 28 февраля на VIII съезде Федерации профсоюзов.

Ранее профсоюзы критиковали власти за «уравнительные» пенсии.

«Один из вопросов в системе пенсионного обеспечения — это уравнительный принцип, когда сегодня неважно, сколько ты зарабатываешь, неважно, есть ли у тебя высокая квалификация труда, неважно, что ты сегодня отвечаешь за большой участок работы. Когда ты выйдешь на пенсию, и тот, кто сегодня не имеет никакой квалификации, особо и не вкладывается, примерно пенсия будет одинаковой. Этого не должно быть, — заявил ранее председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда. — Пенсия должна сегодня по тому, как человек вносит вклад и в производство, и в работу, она должна отличаться. Человек должен понимать: если я вкладываю в жизнь, работаю, значит, у меня и пенсионное обеспечение будет выше».

 
 
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  Александр Лукашенко анонсировал предстоящие изменения с пенсионной системе. По его словам, «пенсионная система в том виде, в котором мы ее сегодня видим — себя...
 
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